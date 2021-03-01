Поклонники DC смогут увидеть новый взгляд на Супермена. Студии Warner Bros. и DC Films работают над созданием фильма о темнокожем пришельце с Криптона.

Одним из продюсеров ленты о новом Супермена выступит Джей Джей Абрамс. Также известно, что к нему присоединится Ханна Мингелла.

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За сценарий будет отвечать эссеист и писатель Та-Нехиси Коутс. Он совсем не новичок в супергеройском жанре, поскольку уже написал серию про Капитана Америку и Черную пантеру для Marvel Comics. В планах рассказать новую, яркую, эмоциональную историю о Супермене. Мы взволнованы предстоящей работой с потрясающим мистером Коутсом в переносе истории на большой экран и крайне благодарны Warner Bros. за эту возможность,

– заявил Абрамс.

Высоко оценив работу Коутса в предыдущих его проектах, председатель Warner Bros. Pictures 'Group Тоби Эммерих сказал, что его взгляд на Супермена даст новый "увлекательный способ увидеть Человека из стали".

Быть приглашенным в расширенную вселенную DC компаниями Warner Bros, DC Films и Bad Robot - большая честь,

– сказал Коутс.

Фильм о темнокожем Супермена находится на ранней стадии разработки и к нему пока не прикреплены ведущие актеры или режиссеры.

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