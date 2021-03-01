Warner Bros. готовят фильм о темнокожем Супермене
Поклонники DC смогут увидеть новый взгляд на Супермена. Студии Warner Bros. и DC Films работают над созданием фильма о темнокожем пришельце с Криптона.
Источник:NewsBytes
Одним из продюсеров ленты о новом Супермена выступит Джей Джей Абрамс. Также известно, что к нему присоединится Ханна Мингелла.
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За сценарий будет отвечать эссеист и писатель Та-Нехиси Коутс. Он совсем не новичок в супергеройском жанре, поскольку уже написал серию про Капитана Америку и Черную пантеру для Marvel Comics.
В планах рассказать новую, яркую, эмоциональную историю о Супермене. Мы взволнованы предстоящей работой с потрясающим мистером Коутсом в переносе истории на большой экран и крайне благодарны Warner Bros. за эту возможность,
– заявил Абрамс.
Высоко оценив работу Коутса в предыдущих его проектах, председатель Warner Bros. Pictures 'Group Тоби Эммерих сказал, что его взгляд на Супермена даст новый "увлекательный способ увидеть Человека из стали".
Быть приглашенным в расширенную вселенную DC компаниями Warner Bros, DC Films и Bad Robot - большая честь,
– сказал Коутс.
Фильм о темнокожем Супермена находится на ранней стадии разработки и к нему пока не прикреплены ведущие актеры или режиссеры.
Судьба Кларка Кента: как его собираются сделать темнокожим?
- На самом деле это будет история не о Кларке Кенте. А, скорее всего, об альтернативной его версии – Келвине Эллисе.
- Этот супергерой дебютировал еще более 10 лет назад. Он проживает в мультивселенной на Земле-32, где есть президентом США.
- Главный вопрос в том, присоединится ли Эллис к основной вселенной DC. Или, наоборот, произойдет расширение мультивселенной в кино, где темнокожий Супермен будет главным персонажем на другой Земле?
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