Warner Bros. готують фільм про темношкірого Супермена
Шанувальники DC зможуть побачити новий погляд на Супермена. Студії Warner Bros. і DC Films працюють над створенням стрічки про темношкірого прибульця з Криптону.
Джерело:NewsBytes
Одним з продюсерів стрічки про нового Супермена виступить Джей Джей Абрамс. Також відомо, що до нього приєднається Ханна Мінгелла.
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За сценарій відповідатиме есеїст і письменник Та-Нехісі Коутс. Він зовсім не новачок в супергеройському жанрі, оскільки вже написав серію про Капітана Америку і Чорну пантеру для Marvel Comics.
У планах розповісти нову, яскраву, емоційну історію про Супермена. Ми схвильовані майбутньою роботою з приголомшливим містером Коутсом в перенесенні історії на великий екран і вкрай вдячні Warner Bros. за цю можливість,
– заявив Абрамс.
Високо оцінивши роботу Коутса в попередніх його проєктах, голова Warner Bros. Pictures 'Group Тобі Еммеріх сказав, що його погляд на Супермена дасть новий "захопливий спосіб побачити Людину зі сталі".
Бути запрошеним в розширений всесвіт DC компаніями Warner Bros, DC Films і Bad Robot – велика честь,
– сказав Коутс.
Фільм про темношкірого Супермена перебуває на ранній стадії розробки і до нього поки що не прикріплені провідні актори або режисери.
Доля Кларка Кента: як його збираються зробити темношкірим?
- Насправді це буде історія не про Кларка Кента. А, скоріше за все, про альтернативну його версію – Келвіна Елліса.
- Цей супергерой дебютував ще більш ніж 10 років тому. Він проживає у мультивсесвіті на Землі-32, де є президентом США.
- Головне питання в тому, чи приєднається Елліс до основного всесвіту DC. Чи, навпаки, відбудеться розширення мультивсесвіту у кіно, де темношкірий Супермен буде головним персонажем на інший Землі?
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