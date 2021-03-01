Шанувальники DC зможуть побачити новий погляд на Супермена. Студії Warner Bros. і DC Films працюють над створенням стрічки про темношкірого прибульця з Криптону.

Одним з продюсерів стрічки про нового Супермена виступить Джей Джей Абрамс. Також відомо, що до нього приєднається Ханна Мінгелла.

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За сценарій відповідатиме есеїст і письменник Та-Нехісі Коутс. Він зовсім не новачок в супергеройському жанрі, оскільки вже написав серію про Капітана Америку і Чорну пантеру для Marvel Comics. У планах розповісти нову, яскраву, емоційну історію про Супермена. Ми схвильовані майбутньою роботою з приголомшливим містером Коутсом в перенесенні історії на великий екран і вкрай вдячні Warner Bros. за цю можливість,

– заявив Абрамс.

Високо оцінивши роботу Коутса в попередніх його проєктах, голова Warner Bros. Pictures 'Group Тобі Еммеріх сказав, що його погляд на Супермена дасть новий "захопливий спосіб побачити Людину зі сталі".

Бути запрошеним в розширений всесвіт DC компаніями Warner Bros, DC Films і Bad Robot – велика честь,

– сказав Коутс.

Фільм про темношкірого Супермена перебуває на ранній стадії розробки і до нього поки що не прикріплені провідні актори або режисери.

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