За полгода просмотры украинского контента на Netflix составили 4 миллиона часов

В первом полугодии 2023 года зрители со всего мира потратили около 4 миллионов часов на просмотр украинских фильмов и сериалов на стреминговой платформе Netflix.

Netflix определил 18214 самых успешных международных проектов, среди которых украинские творения заняли значимые позиции. Узнайте, какие украинские кинокартины смотрели больше всего.

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Просмотры украинского контента на платформе Netflix

Netflix выпустил официальный отчет по пересмотрам контента в течение первого полугодия 2023 года. Стало известно, что зрители всего мира потратили около 4 миллионов часов на просмотр украинских фильмов и сериалов на этом сервисе.

Всего Netflix назвал 18 214 самых успешных международных тайтлов, и украинские проекты заняли среди них достойное место.

– говорят в FILM.UA Group.

Вот какие украинские проекты отметились:

комедийный политический сериал "Слуга народа" ;

; военно-драматический сериал "Я – Надежда" ;

; драматический сериал-эпопея "И будут люди" ;

; трагикомический сериал "Поймать Кайдаша" ;

; комедийная мелодрама "Свингеры" ;

; комедийная кинотрилогия "Бешеная свадьба" ;

; лента "Люксембург, Люксембург" ;

; мелодраматический сериал "Новая" ;

; документальный фильм "Зима в огне" ;

; детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса: золото Песиголовца" ;

; комедийная драма "Я работаю на кладбище".

Украинские ленты на Netflix

Украинский кинематограф стремительно развивается. Многие успешные фильмы и сериалы показывают на Netflix. Вот какие еще украинские ленты вышли на Netflix:

1 декабря – "Мавка. Лесная песня" ;

; 13 декабря – "Щедрик" ;

; 29 декабря – на Netflix выйдет фильм "Довбуш".

Радуемся результатам, поздравляем коллег и продолжаем все вместе в дальнейшем работать над ростом популярности украинского кино и сериалов,

– написали на странице FILM.UA Group.