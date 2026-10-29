Он знает, где она живет: 5 жутких триллеров о сталкерах, от которых стынет кровь в жилах

"Наблюдатель" / Фото с сайта IMDb
Сначала он кажется милым и заботливым. Затем начинает звонить по двадцать раз в день, случайно появляться возле дома и каким-то странным образом знать, где вы были вчера вечером. И если в романтической комедии это еще можно было бы назвать настойчивостью, то в реальной жизни такие "ухаживания" имеют совсем другое название – преследование.
"24 Канал" собрал пять психологических триллеров о сталкерах, одержимости и опасных мужчинах, которые не понимают слово "нет". Здесь нет нужды в сверхъестественных монстрах, ведь обычные люди порой пугают гораздо сильнее.
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"Наблюдатель"
Год: 2022
Жанр: психологический триллер, детектив.
IMDb: 6,3
Американка Джулия вместе с мужем переезжает в Бухарест. Пока любимый работает, она пытается освоиться в незнакомом городе. Но однажды вечером она замечает в окне соседнего дома мужчину, который, кажется, постоянно за ней наблюдает.Вскоре незнакомец начинает попадаться ей и на улице. Джулия убеждена, что за ней следят, но окружающие списывают все на стресс. Тем временем в городе разыскивают серийного убийцу. Совпадение? Хотелось бы верить.
Что говорят критики: Фильм получил 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят тревожную атмосферу и игру Майки Монро, которая убедительно передает страх женщины, чьим словам никто не верит.
"Наблюдатель": смотреть трейлер
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"Берлинский синдром"
Год: 2017.
Жанр: психологический триллер, драма.
IMDb: 6,3
Австралийская фотограф Клэр отправляется в Берлин, где знакомится с привлекательным местным учителем Энди. Между ними завязывается роман, и после совместной ночи девушка остается в его квартире. Утром Клэр обнаруживает, что дверь заперта. Сначала она думает, что мужчина просто забыл оставить ключи. Однако очень быстро понимает: Энди вовсе не собирается ее отпускать. И вот романтическое путешествие по Европе неожиданно превращается в борьбу за выживание. Пожалуй, худший способ понять, что с выбором партнера вы немного ошиблись.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 74% положительных рецензий. Критики особенно отмечают психологическое напряжение, режиссуру Кейт Шортленд и убедительную игру Терезы Палмер. В то же время некоторым обозревателям фильм показался слишком медленным.
"Берлинский синдром": смотреть трейлер
"Сумасшедшая"
Год: 2018.
Жанр: психологический триллер, ужасы.
IMDb: 6,4
Сойер переезжает в другой город, пытаясь сбежать от мужчины, который преследовал ее в течение двух лет. Однако страх никуда не исчезает, поэтому женщина обращается за психологической помощью. Вместо обычной консультации она неожиданно оказывается в психиатрической больнице. А вскоре среди персонала замечает человека, который подозрительно напоминает ее преследователя. Теперь Сойер придется не только бороться за свободу, но и убедить всех, что она не выдумывает угрозу. Задача, мягко говоря, не из простых, особенно когда тебе никто не верит.
Что говорят критики: Фильм получил 80% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают клаустрофобную атмосферу, игру Клэр Фой и необычную режиссерскую работу Стивена Содерберга, снявшего картину на iPhone.
"Безумная": смотреть трейлер
"Человек-невидимка"
Год: 2020.
Жанр: фантастический триллер, ужасы.
IMDb: 7,1
Сесилия сбегает от богатого и жестокого мужа, который контролировал каждый ее шаг. Вскоре она узнает, что бывший якобы покончил с собой. Казалось бы, наконец-то можно начать новую жизнь. Но в доме начинают происходить странные вещи: предметы двигаются, двери открываются, а женщина постоянно чувствует чье-то присутствие. Сесилия подозревает, что муж инсценировал смерть и нашел способ стать невидимым. И если ваш бывший не дает покоя даже после собственной смерти, это уже совсем другой уровень токсичных отношений.
Что говорят критики: Фильм получил 91% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики высоко оценили игру Элизабет Мосс, атмосферу постоянного страха и современное переосмысление классической истории через призму темы психологического насилия.
"Человек-невидимка": смотреть трейлер
"Тишина"
Год: 2016.
Жанр: триллер, ужасы, слэшер.
IMDb: 6,6
Писательница Мэдди, которая не слышит, живет одна в доме посреди леса. Она наслаждается спокойствием и работает над новой книгой. Но однажды вечером возле ее дома появляется незнакомец в маске. Мужчина начинает наблюдать за женщиной, запугивает ее и пытается проникнуть в дом. Для него это смертельная игра, а для Мэдди – борьба за собственную жизнь. И пока зрители мысленно кричат героине, чтобы она немедленно убегала, жуткость ситуации заключается в том, что Мэдди не может услышать опасность.
Что говорят критики: уфильма 92% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят режиссера Майка Фленегана за умение создавать напряжение без лишних спецэффектов, а Кейт Сигел – за убедительную игру.
"Тишина": смотреть трейлер
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