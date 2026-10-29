Він знає, де вона живе: 5 моторошних трилерів про сталкерів, від яких холоне кров

24 Канал зібрав п'ять психологічних трилерів про сталкерів, одержимість і небезпечних чоловіків, які не розуміють слова "ні". Тут немає потреби в надприродних монстрах, адже звичайні люди часом лякають значно сильніше.

Adv

популярні відео

"Спостерігач"

Рік: 2022

Жанр: психологічний трилер, детектив.

IMDb: 6,3

Американка Джулія разом із чоловіком переїжджає до Бухареста. Поки коханий працює, вона намагається освоїтися в незнайомому місті. Та одного вечора помічає у вікні сусіднього будинку чоловіка, який, здається, постійно за нею спостерігає.Невдовзі незнайомець починає траплятися їй і на вулиці. Джулія переконана, що її переслідують, але оточення списує все на стрес. Тим часом у місті розшукують серійного вбивцю. Збіг? Хотілося б вірити.

Що кажуть критики: Фільм отримав 88% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять тривожну атмосферу та гру Майки Монро, яка переконливо передає страх жінки, чиїм словам ніхто не вірить.

Реклама

"Спостерігач": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Берлінський синдром"

Рік: 2017.

Жанр: психологічний трилер, драма.

IMDb: 6,3

Австралійська фотографка Клер вирушає до Берліна, де знайомиться із привабливим місцевим учителем Енді. Між ними спалахує роман, а після спільної ночі дівчина залишається в його квартирі. Вранці Клер виявляє, що двері замкнені. Спочатку думає, що чоловік просто забув залишити ключі. Однак дуже швидко розуміє: Енді зовсім не збирається її відпускати. І ось романтична подорож Європою несподівано перетворюється на боротьбу за виживання. Мабуть, найгірший спосіб зрозуміти, що з вибором партнера ви трохи помилилися.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 74% схвальних рецензій. Критики особливо відзначають психологічну напругу, режисуру Кейт Шортленд і переконливу гру Терези Палмер. Водночас деяким оглядачам фільм видався надто повільним.

"Берлінський синдром": дивитись трейлер

Реклама

"Божевільна"

Рік: 2018.

Жанр: психологічний трилер, жахи.

IMDb: 6,4

Сойєр переїжджає до іншого міста, намагаючись утекти від чоловіка, який переслідував її протягом двох років. Однак страх нікуди не зникає, тому жінка звертається по психологічну допомогу. Замість звичайної консультації вона несподівано опиняється у психіатричній лікарні. А незабаром серед персоналу помічає людину, яка підозріло нагадує її переслідувача. Тепер Сойєр доведеться не лише боротися за свободу, а й переконати всіх, що вона не вигадує загрозу. Завдання, м'яко кажучи, не з простих, особливо коли тобі ніхто не вірить.

Що кажуть критики: Фільм отримав 80% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають клаустрофобну атмосферу, гру Клер Фой та незвичайну режисерську роботу Стівена Содерберга, який зняв стрічку на iPhone.

"Божевільна": дивитись терйлер

"Людина-невидимка"

Рік: 2020.

Жанр: фантастичний трилер, жахи.

IMDb: 7,1

Реклама

Сесілія тікає від заможного й жорстокого чоловіка, який контролював кожен її крок. Невдовзі вона дізнається, що колишній нібито наклав на себе руки. Здавалося б, нарешті можна почати нове життя. Але в будинку починають відбуватися дивні речі: предмети рухаються, двері відчиняються, а жінка постійно відчуває чиюсь присутність. Сесілія підозрює, що чоловік інсценував смерть і знайшов спосіб стати невидимим. І якщо ваш колишній не дає спокою навіть після власної смерті, це вже зовсім інший рівень токсичних стосунків.

Що кажуть критики: Стрічка отримала 91% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики високо оцінили гру Елізабет Мосс, атмосферу постійного страху та сучасне переосмислення класичної історії крізь тему психологічного насильства.

"Людина-невидимка": дивитись трейлер

"Тиша"

Рік: 2016.

Жанр: трилер, жахи, слешер.

IMDb: 6,6

Письменниця Медді, яка не чує, живе сама в будинку посеред лісу. Вона насолоджується спокоєм і працює над новою книжкою. Та одного вечора біля її оселі з'являється незнайомець у масці. Чоловік починає спостерігати за жінкою, залякує її та намагається проникнути до будинку. Для нього це смертельна гра, а для Медді – боротьба за власне життя. І поки глядачі подумки кричать героїні, щоб вона негайно тікала, моторошність ситуації полягає в тому, що Медді не може почути небезпеку.

Реклама

Що кажуть критики: Фільм має 92% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять режисера Майка Фленеґана за вміння створювати напругу без зайвих спецефектів, а Кейт Сіґел – за переконливу гру.

"Тиша": дивитись трейлер

Маємо ще для вас добірку детективів на вечір з заплутаним сюжетом.