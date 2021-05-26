Зак Снайдер хотел бы снять женскую версию "Реслера" с Эми Адамс

В интервью для "The Telegraph" американский режиссер Зак Снайдер поделился с поклонниками увлекательной идеей – по-новому взглянуть на идею "Реслера", заменить главного героя и рассказать совершенно новую историю.

Сотрудничество Зака Снайдера и Эми Адамс началось на съемках "Человека из стали" и продолжилось в двух других фильмах трилогии – в "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Лиге справедливости".

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О чем будет женская версия "Реслера" с Эмми Адамс

"Это такая "женская версия" "Реслера" о домохозяйке, у которой хорошее тело. Главная героиня должна была бы участвовать в соревнованиях по бодибилдингу, но потом начинает злоупотреблять стероидами и гормонами", – пояснил Зак Снайдер.

"Ее разрывает между фитнесом и семьей. В конце концов, она теряет свою семью, потому что все свои деньги тратит на диетические добавки, фармацевтические препараты, тренеров и тому подобное", – рассказал кинорежиссер.

На вопрос, кому было бы уместно сыграть эту роль, Зак Снайдер называет Эми Адамс: "Натренироваться до такого уровня, чтобы это было правдоподобно, – чрезвычайно трудная задача. И вам нужен кто-то вроде Эми, которая любит актерское искусство достаточно, чтобы решиться на такое".



Эми Адамс в фильме "Человек из стали" / Фото Kinorium

Также продюсер поделился планами и дополнил, что не против бы снять религиозный и порнографический фильмы, однако у него пока не было возможности воплотить это в реальность.

Напомним, 21 мая на Netflix вышел зомби-боевик "Армия мертвецов" известного Зака Снайдера, который сразу доступен украинским поклонникам с полноценной украинской озвучкой и субтитрами.