Співпраця Зака ​​Снайдера і Емі Адамс почалася на зйомках "Людини зі сталі" і продовжилася у двох інших фільмах трилогії – в "Бетмена проти Супермена: На зорі справедливості" і "Лізі справедливості".

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Про що буде жіноча версія "Реслера" з Еммі Адамс

"Це така "жіноча версія" "Реслера" про домогосподарку, у якої хороше тіло. Головна героїня мала б брати участь у змаганнях з бодібілдінгу, але потім починає зловживати стероїдами і гормонами", – пояснив Зак Снайдер.

"ЇЇ розриває між фітнесом і сім’єю. Зрештою, вона втрачає свою сім’ю, тому що всі свої гроші витрачає на дієтичні добавки, фармацевтичні препарати, тренерів тощо", – розказав кінорежисер.

На запитання, кому було б доречно зіграти цю роль, Зак Снайдер називає Емі Адамс: "Натренуватися до такого рівня, щоб це було правдоподібно, – надзвичайно важке завдання. І вам потрібен хтось на кшталт Емі, яка любить акторське мистецтво достатньо, щоб зважитися на таке".



Емі Адамс у фільмі "Людина зі сталі" / Фото Kinorium

Також продюсер поділився планами і доповнив, що не проти б зняти релігійний та порнографічний фільми, однак, в нього поки не було можливості втілити це в реальність.

Нагадаємо, 21 травня на Netflix вийшов зомбі-бойовик "Армія мерців" відомого Зака Снайдера, який одразу доступний українським шанувальникам з повноцінною українською озвучкою та субтитрами.