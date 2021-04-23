Американская кинокомпания Warner Bros опубликовала дублированный трейлер к детективному фильму ужасов "Заклятие 3: По воле дьявола". Жуткий хоррор выйдет в прокат 3 июня.

Сюжет и трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"

Кинолента рассказывает жуткую историю террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лорейн Уоррен (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика.

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В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайенн Джонсон, которая убила своего домовладельца. Над сценарием третьей, как и второй, части работал Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, но изменился режиссер. Им стал Майкл Чавес, работавший ранее над триллером "Проклятие плачущей".

Заклятие 3 – По воле дьявола: смотрите трейлер фильма онлайн

Актеры хоррора "Заклятие 3: По воле дьявола"

Как в первых двух частях фильма, так и в третьей свои роли сыграют:

Патрик Уилсон;

Вера Фармига;

Руаири О'Коннор;

Сара Кэтрин Хук;

Джулиан Хиллиард.

Что известно о трилогии "Заклятие":