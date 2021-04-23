"Заклятие 3: По воле дьявола": сеть ужаснул трейлер фильма
Американская кинокомпания Warner Bros опубликовала дублированный трейлер к детективному фильму ужасов "Заклятие 3: По воле дьявола". Жуткий хоррор выйдет в прокат 3 июня.
Источник:24 канал
Сюжет и трейлер фильма "Заклятие 3: По воле дьявола"
Кинолента рассказывает жуткую историю террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лорейн Уоррен (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика.
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В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайенн Джонсон, которая убила своего домовладельца. Над сценарием третьей, как и второй, части работал Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик, но изменился режиссер. Им стал Майкл Чавес, работавший ранее над триллером "Проклятие плачущей".
Заклятие 3 – По воле дьявола: смотрите трейлер фильма онлайн
Актеры хоррора "Заклятие 3: По воле дьявола"
Как в первых двух частях фильма, так и в третьей свои роли сыграют:
- Патрик Уилсон;
- Вера Фармига;
- Руаири О'Коннор;
- Сара Кэтрин Хук;
- Джулиан Хиллиард.
Что известно о трилогии "Заклятие":
- Американский хоррор "Заклятие 3: По воле дьявола" является продолжением двух одноименных фильмов, вышедших в 2013 ("Заклятие") и 2016 ("Заклятие 2: Полтергейст в Энфильде") годах.
- Фильм 2013 года сначала назывался "Безымянный проект по материалам Уоррена". Затем, по предложению режиссера Джеймса Вана, его временно переименовали в "Файлы Уоррена". Перед началом маркетинговой компании по продвижению фильма ему вернули название "Заклятие";
- За основу второй части трилогии взята реальная история "Энфилдского полтергейста";
- Ленты 2013 и 2016 годов получили положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes их рейтинг составляет почти 90%;
- Основные съемки третьей части проходили летом 2019 года в Атланте, штат Джорджия.
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