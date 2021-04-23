"Закляття 3: За велінням диявола": мережу нажахав трейлер фільму
Американська кінокомпанія Warner Bros опублікувала дубльований трейлер до детективного фільму жахів "Закляття 3: За велінням диявола". Моторошний хорор вийде у прокат 3 червня.
Джерело:24 канал
Сюжет і трейлер фільму "Закляття 3: За велінням диявола"
Кінострічка розповідає моторошну історію терору, вбивства і невідомого зла, яке шокувало навіть головних героїв – досвідчених дослідників паранормальних сил Еда і Лорейн Уоррен (прототипи цих героїв розслідують паранормальні ситуації). Усе починається з боротьби за душу хлопчика.
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В основі сюжету – книга "Диявол в Коннектикуті". Видання вийшло в 1983 році та зображує життя Арне Шайєн Джонсон, яка вбила свого домовласника. Над сценарієм третьої, як і другої частин працював Девід Леслі Джонсон-Макголдрік та змінився режисер. Ним став Майкл Чавес, який працював раніше над трилером "Прокляття Ла Йорони".
"Закляття 3: За велінням диявола": дивіться трейлер фільму онлайн
Актори хорору "Закляття 3: За велінням диявола"
Як у перших двох частинах фільму, так і в третій свої ролі зіграють:
- Патрік Вілсон;
- Віра Фарміга;
- Руаїрі О'Коннор;
- Сара Кетрін Хук;
- Джуліан Гілліард.
Що відомо про трилогію "Закляття":
- Американський хорор "Закляття 3: За велінням диявола" є продовженням двох однойменних фільмів, що вийшли в 2013 ("Закляття") та 2016 ("Закляття 2: Полтергейст в Енфільді") роках.
- Фільм 2013 року спершу мав назву "Безіменний проект за матеріалами Воррена". Потім, за пропозицією режисера Джеймса Вана, його тимчасово перейменували у "Файли Воррена". Перед початком маркетингової компанії з просування фільму йому повернули назву "Закляття";
- За основу другої частини трилогії взято реальну історію "Енфілдського полтергейсту";
- Стрічки 2013 і 2016 років отримали схвальні відгуки кінокритиків. На сайті Rotten Tomatoes їх рейтинг становить майже 90%;
- Основні зйомки третьої частини проходили влітку 2019 року у Атланті, штат Джорджія.
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