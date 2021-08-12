Николас Кейдж назвал самый безумный фильм, в котором он когда-либо снимался

На кинофестивале Sundance Николас Кейдж сказал, что "Узники страны призраков" – это самый странный фильм, в котором ему довелось сыграть роль Пророка. Трейлер фильма показали вчера, 11 августа 2021 года на ютуб-странице FilmStar Trailer.

Сюжет фильма

Николас Кейдж сыграл главную роль в фильме, который рассказывает историю о том, как грабитель, которого освободили из тюрьмы, спасает внучку губернатора. На выполнение задания ему дали 5 дней. Иначе он погибнет от взрыва его собственного костюма.

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Актерский состав

"Узники страны призраков" в прокат выйдет 17 сентября. Кроме Николаса Кейджа в ленте снялись:

Билл Моусли ("Изгнанные дьяволом");

Ник Кассаветис ("Без лица");

София Бутелла ("Экстаз").

"Узники страны призраков" 2021: смотрите трейлер

Режиссером стал японский создатель Сион Соно, который работал над такими проектами "Откровение любви", "Крот" и "Холодная рыба". Сценарий написали актеры Аарон Хендри ("Хор") и Реза Сиксо Сафа ("Менталист").

Отзывы на ленту

"Узники страны призраков" – первый англоязычный проект Сиона Соно. Критики остались в восторге от киноленты: они называют его одним из лучших фильмов режиссера.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance в 2021 году. Критики не заставили ждать с отзывами.

Дэвид Эрлих, IndieWire

"С первых минут эпизода лента задает правильный настрой. Особенно когда Николас Кейдж грабит банк. Градус абсурда настолько высок, что фильм с этого момента притягивает внимание аудитории и до конца держит в напряжении. Сотрудничество Соно и Кейджа – это столкновение двух гениальных умов".

Питер Ян Брюгге, Variety

"Вот хорошая новость для тех, кто еще сомневался, – Николас Кейдж никогда не бывает скучным, даже когда ему самому скучно. Сценарий авторства Аарона Хендри и Рези Сиксо Сафа, кажется, писали с явным намерением сделать происходящее как можно более абсурдным. И чем абсурднее история, тем большее удовольствие получает Кейдж".

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Мэтт Петчес, Polygon

Рецензенты хвалят визуальные элементы. Сион Соно удачно смешал западную и восточную эстетики в декорациях. "Узники страны призраков" выглядят как нечто среднее между "Безумным Максом", американским вестерном и самурайскими фильмами.

"Как и предыдущие фильмы режиссера, "Узники страны призраков" нравятся многим. Костюмы рассказывают столько же истории, сколько и экспозиционные диалоги. В одну минуту Соно переносит зрителя на улицы Самурай-Тауна, вдохновленного Токио, а затем отправляет его в страну призраков – свалку, словно из "Капитана Крюка" Стивена Спилберга. В этом мире так и чувствуется странность".