Сюжет фільму

Ніколас Кейдж зіграв головну роль у фільмі, який розповідає історію про те, як грабіжник, якого звільнили з в’язниці, рятує онуку губернатора. На виконання завдання йому дали 5 днів. Інакше він загине від вибуху його власного костюма.

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Акторський склад

"В’язні країни привидів" у прокат вийде 17 вересня. Окрім Ніколаса Кейджа у стрічці знялися:

Білл Моуслі ("Вигнані дияволом");

Нік Кассаветіс ("Без обличчя");

Софія Бутелла ("Екстаз").

"В’язні країни привидів" 2021: дивіться трейлер

Режисером став японський творець Сіон Соно, який працював над такими проєктами "Одкровення любові", "Кріт" і "Холодна риба". Сценарій написали актори Аарон Гендрі ("Хор") і Реза Сиксо Сафа ("Менталіст").

"В’язні країни привидів" – перший англомовний проєкт Соно Сіон. Критики залишилися в захваті від кінострічки: вони називають його одним з найкращих фільмів режисера.

Відгуки на стрічку

Прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі Sundance у 2021 році. Критики не забарилися з відгуками.

Девід Ерліх, IndieWire

"З перших хвилин епізоду стрічка задає правильний настрій. Особливо, коли Ніколас Кейдж грабує банк. Градус абсурду настільки високий, що фільм із цього моменту притягує увагу аудиторії і до кінця тримає в напрузі. Співпраця Сона й Кейджа – це зіткнення двох геніальних умів".

Пітер Ян Брюгге, Variety

"Ось хороша новина для тих, хто ще сумнівався, - Ніколас Кейдж ніколи не буває нудним, навіть коли йому самому нудно. Сценарій за авторством Аарона Хендрі й Резі Сиксо Сафа, здається, писали з явним наміром зробити те, що відбувається як можна більш абсурдним. І чим абсурдніше історія, тим більше задоволення отримує Кейдж".

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Метт Петчес, Polygon

Рецензенти хвалять візуальні елементи. Сіон Соно вдало змішав західну і східну естетики в декораціях. "В'язні країни привидів" виглядають як щось середнє між "Божевільний Максом", американським вестерном і самурайськими фільмами.

"Як і попередні фільми Сона, "В'язні країни привидів" подобаються багатьом. Костюми розповідають стільки ж історії, скільки експозиційні діалоги.В одну хвилину Сона переносить глядача на вулиці Самурай-Тауна, натхненного Токіо, а потім відправляє його в країну привидів – звалище, немов із "Капітана Гака" Стівена Спілберга. У цьому світі так і відчувається дивина".