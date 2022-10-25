Об этом 24 каналу сказал режиссер Ахтем Сеитаблаев. По его словам, этот закон – это возвращение или установление исторической справедливости.

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По его словам, этот статус для Крыма после его освобождения от России не позволит в будущем никакому "соседу" проводить там свой нарратив или оккупировать его.

На сегодняшний день после 8 лет оккупации и ежедневного давления большинство крымских татар осознает себя гражданами Украины и не воспринимает аннексию Крыма Россией. Закон поможет сохранить язык, традиции и народ как таковой,

– объяснил Сеитаблаев.

Он привел несколько примеров, в частности курдов, являющихся великим народом, но не имеющих своей государственности.

Режиссер пояснил, что все российские, советские нарративы о врагах направлены на то, чтобы поселить раздор среди населения. "Мне грустно, что многие украинские политики пользуются этими нарративами", – добавил он.

Сеитаблаев подчеркнул, что у нас (между украинцами и крымскими татарами – 24 канал) богатая общая история, в том числе много и военных совместных побед над одним врагом. Кроме того, сейчас многие крымчане защищают Украину.

Сеитаблаев о деоккупации Крыма и изменениях в Конституции: видео



Что известно о предлагаемом законе для крымских татар

Чубаров предложил внести изменения в Конституцию по статусу Крыма как национально-территориальной автономии в составе Украины. Он пояснил, что согласно Конституции Крым является автономией, но необходимо переформатировать этот статус.

Мы должны внести изменения в Конституцию Украины, где четко определить крымскую автономию как автономию, созданную по национально-территориальному признаку, как форму самоопределения коренного народа Крыма – крымскотатарского,

– подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что необходимо "определиться с субъектом самоопределения в Крыму, с источником". По его словам, этим источником есть неотъемлемое право коренного народа полуострова на самоопределение в составе независимого украинского государства.