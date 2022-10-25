Про це 24 каналу сказав режисер Ахтем Сеітаблаєв. За його словами, цей закон – це повернення чи встановлення історичної справедливості.

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За його словами, цей статус для Криму після його звільнення від Росії не дозволить в майбутньому ніякому "сусіду" проводити там свій наратив чи окупувати його.

На сьогодні після 8 років окупації та щоденного тиску більшість кримських татар усвідомлює себе громадянами України і не сприймає анексію Криму Росією. Закон допоможе зберегти мову, традиції та народ як такий,

– пояснив Сеітаблаєв.

Він навів кілька прикладів, зокрема курдів, які є великим народом, але не мають своєї державності.

Режисер пояснив, що всі російські, радянські наративи про ворогів направлено на те, щоб поселити розбрат у населенні. "Мені сумно, що багато українських політиків користуються цими наративами", – додав він.

Сеітаблаєв наголосив, що в нас (між українцями та кримськими татарами – 24 канал) багата спільна історія, зокрема багато й військових спільних перемог, над одним ворогом. Крім того, зараз багато кримчан боронять Україну.

Сеітаблаєв про деокупацію Криму та зміни в Конституції: відео



Що відомо про пропонований закон для кримських татар

Чубаров запропонував внести зміни до Конституції щодо статусу Криму як національно-територіальної автономії у складі України. Він пояснив, що згідно з Конституцією, Крим є автономією, але необхідно переформатувати цей статус.

Ми маємо внести зміни до Конституції України, де чітко визначити кримську автономію як автономію, яка створена за національно-територіальною ознакою, як форма самовизначення корінного народу Криму – кримськотатарського,

– наголосив Чубаров.

Він зазначив, що необхідно "визначитися із суб'єктом самовизначення у Криму, із джерелом". За його словами, цим джерелом є невід'ємне право корінного народу півострова на самовизначення у складі незалежної української держави.