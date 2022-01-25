Премьера "Игры в кальмара" состоялась 17 сентября 2021 года и буквально за несколько дней взорвала стриминг просмотрами. Популярность догнала проект очень быстро, поэтому сериал вот уже около полугода находится на первой строчке самых успешных проектов Netflix.

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На снимках можно заметить, что на самом деле масштабы комнат намного меньше, чем были показаны зрителям. Большинство из них были декорациями. Между съемками актеры общались между собой и, выглядит так, словно они проводили немало времени на гриме.

Напомним, в сериале "Игра в кальмара" Чон Хо Ён исполнила роль персонажа под номером "67" Кан Сэ Бёк, перебежчика из Северной Кореи.

В комментариях пресс-служба стриминга Netflix написала: "Самые крутые!". Также поклонники сериала не упустили возможности заявить, что хотят видеть Чон Хо Ён во втором сезоне проекта.

Фото павильонов и закулисья сериала "Игра в кальмара" / Фото из инстаграма Чон Хо Ён

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