Південнокорейська актриса та топ-модель Чон Хо Йон оприлюднила у своєму інстаграмі кадри залаштунків популярного серіалу "Гра у кальмара". Зірка поділилася рідкісними фотографіями з павільйонів та гримерок проєкту.
Прем'єра "Гри в кальмара" відбулась 17 вересня 2021 року і буквально з а декілька днів взірвав стримінг переглядами. Популярність наздогнала проєкт дуже швидко, тому серіал ось уже близько пів року знаходиться на першій сходинці найуспішніших проєктів Netflix.
На знімках можна помітити, що насправді масштаби кімнат набагато менші, ніж були показані глядачам. Більшість із них були декораціями. Між зйомками актори спілкувалися між собою і, виглядає так, наче вони проводили чимало часу на гримі.
У коментарях прес-служба стрімінгу Netflix написала: "Найкрутіші!". Також шанувальники серіалу не пропустили можливості заявити, що хочуть бачити Чон Хо Йон у другому сезоні проекту.
Фото павільйонів та залаштунків серіалу "Гра в кальмара" / Фото з інстаграму Чон Хо Йон