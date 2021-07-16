Останется ли Меган Фокс живой: появился украинский трейлер хоррора "В западне"

Kinomania Film Distribution представила украинский зрелищный трейлер хоррора "В западне" (Till Death) с Меган Фокс в главной роли. Премьера в украинских кинотеатрах состоится 23 сентября 2021 года.

Триллер и ужасы "В западне" снял режиссер-дебютант С. К. Дэйл, по сценарию опытного Джейсона Карви, за плечами которого участие в 6 проектах. Об этом сообщает пресс-служба фильма Kinomania Film Distribution.

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Сюжет триллера "В западне"

Эмма (Меган Фокс) и ее муж Марк празднуют годовщину в домике у озера. После романтического вечера Эмма просыпается прикованной наручниками к мертвому телу своего мужа. Одна и вдали от цивилизации, она столкнется с ужасными и аккуратно спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого ужасного места живой, или же покойный муж потянет ее за собой?

"В западне" 2021: смотрите трейлер

Актерский состав

Меган Фокс (дилогия "Трансформеры")

Каллен Мулви ("Мстители: Финал")

Оуэн Маккен ( "Летящие сквозь ночь")

Джек Рот ("Богемская рапсодия")

Эмл Амин;

Лили Рич.



Меган Фокс в хоррор "В западне" / Фото Kinomania Film Distribution

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Съемочный процесс

О старте работ объявили в феврале 2020 года. Тогда планировалось, что смогут сразу приступить к съемкам, однако их пришлось переносить из-за пандемии. Снимать начали только в августе 2020 году в Софии, столице Болгарии.

Прокат в Украине: 23 – 29 сентября 2021