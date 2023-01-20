"На западном фронте без перемен" собрал больше номинаций на BAFTA: что известно о фильме
Источник:BAFTA
"На Западном фронте без перемен" собрал 14 номинаций на кинопремии EE BAFTA Film Awards 2023. Это сделало его третьим самым номинированным неанглоязычным фильмом за всю историю BAFTA.
В новой киноадаптации "На Западном фронте без перемен" показали историю молодого немецкого солдата на Западном фронте Первой мировой войны. Известно, что эта картина стала самым дорогим немецким фильмом в истории, который Германия отправит на Оскар в 2023 году.
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"На западном фронте без перемен" стал третьим наиболее номинированным неанглоязычным фильмом в истории BAFTA
"На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера получил самое большое количество номинаций – 14. Таким образом, он стал одним из самых номинированных неанглоязычных фильмов в истории BAFTA. Ранее это удалось ленте "Крадущийся тигр, скрывающийся дракон" 2000 года (15 номинаций), а еще раньше – фильму "Ганди" 1982 года с 16 номинациями.
Конкуренцию "На западном фронте без перемен" как лучшего фильма по версии премии BAFTA в 2023 году составили:
- "Банши Инеерина";
- "Элвис";
- "Все всегда и одновременно";
- "Тар".
По сюжету фильма, Пауль и его товарищи на собственном опыте узнают, как начальная эйфория войны превращается в отчаяние и страх, когда они борются за свою жизнь и друг друга в окопах. Фильм режиссера Эдварда Бергера основан на всемирно известном одноимённом бестселлере Эриха Марии Ремарке.
Режиссером четвертой киноадаптации романа стал Эдвард Бергер. В фильме сыграли следующие актеры:
- Феликс Каммерер,
- Альбрехт Шух,
- Аарон Гильмер,
- Эдин Хасанович,
- Даниэль Брюль,
- Давид Стризов и многие другие.
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Другие экранизации романа "На Западном фронте без перемен"
- 1930 год – американский фильм "На Западном фронте без перемен" режиссера Льюиса Майлстоуна. Лента получила два Оскара в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший фильм";
- 1979 год – телевизионный фильм с одноименным названием режиссера Делберта Манна;
- 2016 год – американская лента "На Западном фронте без перемен" режиссера Роджера Дональдсона.