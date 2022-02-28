"Мы выстоим , у нас все удастся!", – убедил Ткач. Ранее актер уже сообщал, что не собирается скрываться или уезжать из страны.

К слову Режиссер Ахтем Сеитаблаев и актер Алексей Тритенко защищают Украину: красноречивое фото



Юрий Ткач вступил в ряды терробороны / Фото из инстаграма актера

Напомним, украинские знаменитости не только обращаются к народу с поддержкой, но и помогают делом. Кроме Юрия Ткача, в ряды терробороны вступили музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя, Фагот, Андрей Хливнюк и режиссер Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев и актер Алексей Тритенко, призвавший вступать в ряды ВСУ всем неравнодушным. Больше читайте здесь.