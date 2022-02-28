"Ми вистоїмо, у нас все вдасться!", – переконав Ткач. Раніше актор вже повідомляв, що не збирається ховатися чи виїжджати з країни.

До слова Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та актор Олексій Тритенко обороняють Україну: промовисте фото



Юрій Ткач вступив до лав тероборони / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, українські знаменитості не лише звертаються до народу з підтримкою, але й допомагають ділом. Окрім Юрія Ткача, до лав тероборони вступили музиканти Олександр Положинський, Тарас Тополя, Фагот, Андрій Хливнюк та режисер Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв та актор Олексій Тритенко, який закликав вступати в лави ЗСУ усім небайдужим. Більше читайте тут.

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