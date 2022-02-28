Защищаю родную землю, Слава Украине, – Юрий Ткач вступил в ряды терробороны
Источник:инстаграм Юрия Ткача
Украинский актер и комик Юрий Ткач вступил в ряды терробороны города Киева. Он поблагодарил всех, кто оберегает нашу землю и волонтерит.
"Мы выстоим, у нас все удастся!", – убедил Ткач. Ранее актер уже сообщал, что не собирается скрываться или уезжать из страны.
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Юрий Ткач вступил в ряды терробороны / Фото из инстаграма актера
Напомним, украинские знаменитости не только обращаются к народу с поддержкой, но и помогают делом. Кроме Юрия Ткача, в ряды терробороны вступили музыканты Александр Положинский, Тарас Тополя, Фагот, Андрей Хливнюк и режиссер Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев и актер Алексей Тритенко, призвавший вступать в ряды ВСУ всем неравнодушным. Больше читайте здесь.
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