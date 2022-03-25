"Зеленский: человек, взявший на себя Путина", – о чем фильм, который начнет вечер на Discovery
Источник:kinowar
В эти выходные, 27 марта, на телеканале Discovery состоится вечер, посвященный событиям в Украине. Фильмом-открытием станет лента "Зеленский: человек, взявший на себя Путина".
Чтобы еще больше привлечь внимание мира к войне в Украине, которую начал Путин, Discovery покажет серию тщательно отобранных документальных фильмов. Все они будут посвящены борьбе украинского народа.
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Первым будет фильм "Зеленский: человек, взявший на себя Путина", далее покажут "Побег из Ирпеня", сокращенную версию благотворительного концерта "Вместе с Украиной", который состоялся в Польше 20 марта, а также фильм "Тайны отравлений в Солсбери".
"Зеленский: человек, взявший на себя Путина": о чем кино
Лента длится 30 минут и рассказывает о президенте Украины Владимире Зеленском: о его жизни, пути от комика до президента, мужественной борьбе как лидера во время полномасштабного вторжения России в Украину.
"Побег из Ирпеня": сюжет фильма
Фильм "Побег из Ирпеня" покажет украинскую армию и народное сопротивление глазами польского журналиста Михала Пшедлацкого. Кроме этого, он обнародует кадры ужасающей реальности, с которой столкнулись мирные граждане из-за агрессии России, среди них: разрушенный мост в Ирпене под Киевом, помогавший женщинам, детям и пожилым людям спасаться от российских бомб и шаров.
Разрушенный мост в Ирпене и эвакуация мирных жителей / AFP
"Вместе с Украиной": кадры благотворительного концерта в Польше 20 марта
В воскресенье, 20 марта, в Лодзи состоялся благотворительный концерт, транслировавший канал Discovery. Перед 12-тысячной аудиторией выступили как украинские, так и польские знаменитости в поддержку Украины. Они организовали сбор средств для пострадавших. За мероприятие удалось собрать 2 миллиона долларов, сегодня пожертвования еще продолжают поступать. Сам канал Discovery, как известно, совершил пожертвование в размере 500 тысяч долларов.
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"Тайны отравлений в Солсбери": о чем рассказывает фильм
Эта документальная картина покажет другую трагедию о том, как в 2018 году в Англии отравили агента Сергея Скрипача и его дочь.