Щоб ще більше привернути увагу світу до війни в Україні, яку розпочав Путін, Discovery покаже серію ретельно відібраних документальних фільмів. Всі вони будуть присвячені боротьбі українського народу.

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Першим буде фільм "Зеленський: людина, яка взяла на себе Путіна", далі покажуть "Втечу з Ірпеня", скорочену версію благодійного концерту "Разом з Україною", що відбувся у Польщі 20 березня, а також стрічку "Таємниці отруєнь у Солсбері".

"Зеленський: людина, яка взяла на себе Путіна": про що кіно

Стрічка триває 30 хвилин і розповідає про президента України Володимира Зеленського: про його життя, шлях від коміка до президента, мужню боротьбу як лідера у час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Втеча з Ірпеня": сюжет фільму

Фільм "Втеча з Ірпеня" покаже українську армію та народний опір очима польського журналіста Міхала Пшедлацького. Крім цього, він оприлюднить кадри жахливої реальності, з якою стикнулися мирні громадяни через агресію Росії, серед них: зруйнований міст в Ірпені під Києвом, який допомагав жінкам, дітям і літнім людям рятуватися від російських бомб і куль.



Зруйнований міст в Ірпені та евакуація мирних мешканців / AFP

"Разом з Україною": кадри благодійного концерту у Польщі 20 березня

У неділю, 20 березня, у Лодзі відбувся благодійний концерт, який транслював канал Discovery. Перед 12-тисячною аудиторією виступили як українські, так і польські знаменитості пі підтримку України. Вони організували збір коштів для постраждалих. Упродовж заходу вдалося зібрати 2 мільйони доларів, сьогодні пожертвування ще продовжують надходити. Сам канал Discovery, як відомо, здійснив пожертву у розмірі 500 тисяч доларів.

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"Таємниці отруєнь у Солсбері": про що розповідає стрічка

Ця документальна картина покаже іншу трагедію про те, як у 2018 році в Англії отруїли агента Сергія Скрипаля та його доньку.