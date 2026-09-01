От звезды Disney до иконы Голливуда: 4 лучшие роли невероятной Зендеи к ее дню рождения

1 сентября американская актриса Зендея отмечает свой 30-й день рождения. За последние годы она превратилась из юной звезды подростковых сериалов в одну из самых влиятельных и востребованных актрис мирового кинематографа.

Она мастерски играет в грандиозных блокбастерах, глубоких драмах и ярких мюзиклах, каждый раз удивляя зрителей своими перевоплощениями и потрясающей харизмой. 24 Канал собрал подборку фильмов, которые демонстрируют весь диапазон таланта Зендеи и станут отличным выбором для вашего киновечера.

"Дюна" (2021)

Рейтинг IMDb – 8,0

Масштабная научно-фантастическая сага рассказывает об опасной песчаной планете Арракис и борьбе за ее самый ценный ресурс. Зендея исполняет роль отважной воительницы Чани из народа фрименов, которая сначала появляется перед главным героем в пророческих снах. Вместе они вступают в жестокое противостояние с имперскими захватчиками ради свободы пустыни.

"Дюна": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил восторженные отзывы за монументальную режиссуру Дени Вильнева и безупречные визуальные эффекты. Критики отмечают убедительную игру актеров и называют картину одним из величайших научно-фантастических шедевров современного кинематографа.

"Величайший шоумен" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,5

Этот яркий биографический мюзикл переносит зрителей в мир зарождения легендарного цирка Барнума. Зендея предстает в образе талантливой гимнастки на трапеции Энн Уилер, которая сталкивается с предрассудками общества. Ее трогательная любовная линия с героем Зака Эфрона наполняет фильм искренними чувствами и надеждой.

"Величайший шоумен": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на несколько упрощенный сюжет, но хвалят невероятную энергетику, яркие хореографические номера и хитовые саундтреки. Критики отдельно выделяют выступление Зендеи, которая поразила публику исполнением сложных трюков без дублеров.

"Соперники" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,1

Сюжет фильма разворачивается вокруг запутанного любовного треугольника в мире профессионального тенниса. Бывшая звездная теннисистка Таши Дункан после тяжелой травмы становится тренером своего мужа и стремится вернуть ему чемпионский титул. На очередном турнире он встречается на корте со своим бывшим лучшим другом и бывшим возлюбленным Таши.

"Соперники": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина получила высокие оценки за смелую режиссуру Луки Гуаданьино и динамичный саундтрек. Критики единодушно называют эту роль одной из самых сильных и зрелых в карьере Зендеи.

"Человек-паук: Нет пути домой" (2021)

Рейтинг IMDb – 8,2

Завершающая часть популярной трилогии о Питере Паркере погружает главного героя в хаос после того, как весь мир узнает его настоящее имя. Зендея играет умную, ироничную и верную девушку супергероя по имени Эм-Джей. Она становится его главной опорой в битве со злодеями из параллельных вселенных.

"Человек-паук: Нет пути домой": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил огромное количество положительных отзывов за масштаб, ностальгию и эмоциональную глубину. Критики отмечают великолепную актерскую химию между Зендеей и Томом Холландом, которая придает блокбастеру искренности и тепла.

Кстати, в этом году Зендея также снялась в фильмах "Одиссея" и "Человек-паук: Совершенно новый день".