Вона вміло грає у масштабних блокбастерах, глибоких драмах та яскравих мюзиклах, щоразу дивуючи глядачів перевтіленнями й шаленою харизмою. 24 Канал зібрав добірку фільмів, які демонструють весь діапазон таланту Зендеї та стануть чудовим вибором для вашого кіновечора.

"Дюна" (2021)

Рейтинг IMDb – 8,0

Масштабна науково-фантастична сага розповідає про небезпечну піщану планету Арракіс та боротьбу за її найцінніший ресурс. Зендея виконує роль відважної воїтельки Чані з народу фрименів, яка спершу приходить до головного героя у віщих снах. Разом вони вступають у жорстоке протистояння проти імперських загарбників заради свободи пустелі.

"Дюна": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав захоплені відгуки за монументальну режисуру Дені Вільньова та бездоганні візуальні ефекти. Критики відзначають переконливу гру акторів і називають картину одним із найвидатніших науково-фантастичних шедеврів сучасного кінематографа.

"Найвеличніший шоумен" (2017)

Рейтинг IMDb – 7,5

Цей яскравий біографічний мюзикл переносить глядачів у світ зародження легендарного цирку Барнума. Зендея постає в образі талановитої гімнастки на трапеції Енн Вілер, яка стикається з упередженнями суспільства. Її зворушлива лінія кохання з героєм Зака Ефрона наповнює фільм щирими почуттями та надією.

"Найвеличніший шоумен": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на дещо спрощений сюжет, але хвалять неймовірну енергетику, яскраві хореографічні номери та хітові саундтреки. Критики окремо виділяють виступ Зендеї, яка вразила публіку виконанням складних трюків без дублерів.

"Суперники" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,1

Сюжет фільму розгортається довкола заплутаного любовного трикутника у світі професійного тенісу. Колишня зіркова тенісистка Таші Дункан після важкої травми стає тренеркою свого чоловіка та прагне повернути йому чемпіонський титул. На черговому турнірі він зустрічається на корті зі своїм колишнім найкращим другом і колишнім коханим Таші.

"Суперники": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes картина зібрала високі оцінки за сміливу режисуру Луки Гуаданьїно та динамічний саундтрек. Критики одноголосно називають цю роль однією з найсильніших і найбільш зрілих у кар'єрі Зендеї.

"Людина-павук: Додому шляху нема" (2021)

Рейтинг IMDb – 8,2

Завершальна частина популярної трилогії про Пітера Паркера занурює головного героя у хаос після того, як увесь світ дізнається його справжнє ім'я. Зендея грає розумну, іронічну та вірну дівчину супергероя на ім'я Ем-Джей. Вона стає його головною опорою у битві з лиходіями з паралельних усесвітів.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав величезну кількість схвальних відгуків за масштаб, ностальгію та емоційну глибину. Критики відзначають чудову акторську хімію між Зендеєю та Томом Голландом, яка надає блокбастеру щирості й тепла.

До речі, цьогоріч Зендея також зіграла у фільмах "Одіссея" та "Людина-павук: Абсолютно новий день".