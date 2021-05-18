Официальной информации и кадров в сети очень мало, поэтому для поклонников франшизы от Marvel важны даже их совместные фотографии со съемок. Первый официальный трейлер зрители рассчитывают увидеть уже в июне 2021 года.

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Актер Джейкоб Баталон опубликовал в своем интсаграмме несколько фото с Томом Холландом. Он отметил, что это Нед и Питер – персонажи Marvel и закадычные друзья. Он также сообщил, что снимки сделала сама Зендея (Zendaya), она же MJ из новых фильмов о Человеке-пауке.

На фотографиях можно увидеть актеров в образе учеников. Вероятнее всего, это свидетельствует о том, что актеры находятся в костюмах своих героев и на локациях из новой части о "Человеке-пауке". Издание Collider даже пошутило в отношении вида актеров, обыгрывая название фильма: "Возможно пути домой и нет, но похоже Питер Паркер нашел путь в школу".

Напомним, что главные роли получили актеры:

Том Холланд,

Зендея,

Джон Фавро,

Джейкоб Баталон,

Мариса Томей,

Бенедикт Камбербэтч и другие.

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Премьера нового фильма от Marvel "Человек-паук: нет пути домой" запланирована на 17 декабря 2021 года.