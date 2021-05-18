Офіційної інформації та кадрів в мережі дуже мало, тому для шанувальників франшизи від Marvel важливими є навіть їх спільні фотографії зі зйомок. Перший офіційний трейлер глядачі розраховують побачити вже в червні 2021 року.

До теми Зірки фільму "Людина-павук 3" поділились ексклюзивними кадрами зі зйомок: фото

Актор Джейкоб Баталон опублікував в своєму інтсаграмі кілька фото з Томом Голландом. Він зазначив, що це саме Нед та Пітер – персонажі Marvel та нерозлучні друзі. Він також повідомив, що знімки зробила сама Зендея (Zendaya), вона ж MJ з нових фільмів про Людину-павука.

На фотографіях можна побачити акторів в образі учнів. Найімовірніше, це свідчить про те, що актори перебувають в костюмах своїх героїв та на локаціях з нової частини про "Людини-павука". Видання Collider навіть пожартувало стосовно вигляду акторів, обігруючи назву фільму: "Можливо шляху додому і немає, але схоже Пітер Паркер знайшов шлях до школи".

Нагадаємо, що головні ролі отримали актори:

Том Голланд,

Зендея,

Джон Фавро,

Джейкоб Баталон,

Маріса Томей,

Бенедикт Камбербетч та інші.

Корисно Том Голланд розсекретив назву наступного фільму про Людину-павука

Прем'єра нового фільму від Marvel "Людина-павук: Немає шляху додому" запланована на 17 грудня 2021 року.