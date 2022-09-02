67-летний американский актер Брюс Уиллис болеет афазией. Это расстройство речи из-за поражения мозга. Ранее его дочь Скаут говорила, что поражена мощной поддержкой отца, которой они не ожидали.

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Жена Брюса Уиллиса учится принимать горе в семье

44-летняя актриса в своем инстаграме написала, что "горе – это самая глубокая и чистая форма любви". Поэтому она учится принимать сложные этапы своей жизни и, несмотря ни на что, наслаждаться ею.

В ролике, которым Эмма поделилась со своими подписчиками, она показала, что благодаря физическому труду и активностям дается легче пережить горе. На видео она ищет утешение в простых бытовых делах:

сажает цветы;

занимается спортом;

моет велосипед;

занимается хозяйством;

проводит время с родными.

Это было лето самопознания – поиск новых увлечений, выхода из зоны комфорта и сохранения активности. Мое горе может парализовать, но я учусь жить рядом с ним. Как сказала мне моя падчерица @scoutlaruewillis, горе – это самая глубокая и чистая форма любви. Я надеюсь, что вы также найдете некоторое утешение в этом,

– сказала жена Уиллиса Эмма.

Как жена Брюса Уиллиса проводит свои будни: смотрите видео

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

О болезни Брюса Уиллиса 30 марта объявила его семья – эксдружина Деми Мур, все их три дочери и нынешняя возлюбленная Эмма Хеминг-Уиллис. У него диагностировали неизлечимую афазию, влияющую на его когнитивные способности. Именно из-за Брюса отказался от карьеры.

Афазия – это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после инсульта, травмы головы или даже из-за опухоли головного мозга. Эта болезнь влияет на способность говорить, писать и понимать язык.

"Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы очень благодарны за вашу любовь, сострадание и поддержку. Мы идем через это как крепкая семейная единица и хотим привлечь его поклонников, потому что знаем, как много он значит для вас, как и вы для него. Как всегда говорит Брюс: "Живи", и вместе мы планируем сделать именно это", – писала Деми Мур.