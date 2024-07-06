В то же время дочь звезды от первого брака Румер Уиллис признавалась об улучшении состояния своего отца. По ее словам, Брюс все еще узнает своих родных и с большой радостью встречает внучку Луэтту.

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По случаю Дня независимости США Эмма опубликовала серию фотографий, на которых предстала вместе с дочерьми. 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин, одетые в голубые рубашки и джинсы с шортами, позировали вместе с мамой на фоне конюшни. Девочки дополнили свои образы ковбойскими шляпами, а одна из них – сапогами.

Счастливого 4 июля! И если вам не хватает ковбойских сапог, просто надевайте зимние и все будет хорошо,

– отметила жена Уиллиса.

Напомним, два года назад Брюс Уиллис получил диагноз неизлечимой афазии, который привел к ухудшению речи. В 2023 году у актера начала прогрессировать деменция, поэтому он решил завершить свою карьеру.