Водночас дочка зірки від першого шлюбу Румер Вілліс зізнавалася про покращення стану свого батька. За її словами, Брюс все ще впізнає своїх рідних і з великою радістю зустрічає онуку Луетту.

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З нагоди Дня незалежності США Емма опублікувала серію світлин, на яких постала разом з доньками. 12-річна Мейбл і 10-річна Евелін, одягнені у блакитні сорочки та джинси з шортами, позували разом з мамою на тлі стайні. Дівчата доповнили свої образи ковбойськими капелюхами, а одна з них – чоботями.

Щасливого 4 липня! І якщо вам бракує ковбойських чоботів, просто одягайте зимові й все буде добре,

– зазначила дружина Вілліса.

Нагадаємо, два роки тому Брюс Вілліс отримав діагноз невиліковної афазії, який призвів до погіршення мовлення. У 2023 році в актора почала прогресувати деменція, тому він вирішив завершити свою кар'єру.