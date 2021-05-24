Существует ли время, существует ли судьба? Все события в книге Одри Ниффенеггер происходят вокруг жизни Клэр Эбшир. Она вышла замуж за Генри Детембла, который имеет генетическое заболевание – "синдром перемещений во времени", который, к сожалению, не может контролировать. Однако его жена пытается справиться со всеми последствиями.

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О чем сериал "Жена путешественника во времени"

Это адаптация Стивена Моффата (шоуранер "Шерлока" и "Доктора Кто"), которая расскажет о запутанной и магической истории любви Клэр и Генри и об их проблемном браке – путешествии во времени.

Режиссером выступает Дэвид Наттер – обладатель премии Эмми за режиссуру нескольких эпизодов "Игры престолов".

"Это история потери, но это не трагедия. Это о путешественнике во времени, но это не научная фантастика. Несмотря на то, что отношения Клэр и Генри были непростыми, это рассказ о большой, обычной любви. Это проект моей мечты. Я всегда любил необычный, трогательный роман Одри Ниффенеггер. Он меня много раз вдохновляла, поэтому адаптировать его для телевидения – это волнение на всю жизнь. Это будет и история любви, которая нам нужна прямо сейчас", – сказал Моффат.

Работать с Дэвидом Наттером – это уже радость и честь,

– отметил сценарист сериала.



Эмилия Кларк и Дэвид Наттер во время съемок "Игры престолов" / Фото HBO

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Актеры и роли будущего сериала "Жена путешественника во времени"

Роуз Лесли ("Игра престолов", "Последний охотник на ведьм") – Клэр;

Тео Джеймс ("Дивергент", "Другой мир: Пробуждение") – Генри;

Десмин Боржес – Гомес;

Наташа Лопес – Чарисс.

Сериал "Жена путешественника во времени" – это вторая экранизация романа Одри Ниффенеггер. Одноименный фильм Роберта Швентке вышел в 2009 году. В нем играли Эрик Бана ("Троя") и Рейчел Макадамс ("Шерлок Холмс").