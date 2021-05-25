"Жена путешественника во времени" будет иметь еще одну экранизацию: что известно о новом сериале

Компания HBO заявила о начале работы над экранизацией бестселлера Одри Ниффенеггер "Жена путешественника во времени". Съемки адаптации удивительного романа официально начались в Нью-Йорке.
Существует ли время, существует ли судьба? Все события в книге Одри Ниффенеггер происходят вокруг жизни Клэр Эбшир. Она вышла замуж за Генри Детембла, который имеет генетическое заболевание – "синдром перемещений во времени", который, к сожалению, не может контролировать. Однако его жена пытается справиться со всеми последствиями.
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О чем сериал "Жена путешественника во времени"
Это адаптация Стивена Моффата (шоуранер "Шерлока" и "Доктора Кто"), которая расскажет о запутанной и магической истории любви Клэр и Генри и об их проблемном браке – путешествии во времени.Режиссером выступает Дэвид Наттер – обладатель премии Эмми за режиссуру нескольких эпизодов "Игры престолов".
"Это история потери, но это не трагедия. Это о путешественнике во времени, но это не научная фантастика. Несмотря на то, что отношения Клэр и Генри были непростыми, это рассказ о большой, обычной любви. Это проект моей мечты. Я всегда любил необычный, трогательный роман Одри Ниффенеггер. Он меня много раз вдохновляла, поэтому адаптировать его для телевидения – это волнение на всю жизнь. Это будет и история любви, которая нам нужна прямо сейчас", – сказал Моффат.
Работать с Дэвидом Наттером – это уже радость и честь,
– отметил сценарист сериала.
Эмилия Кларк и Дэвид Наттер во время съемок "Игры престолов" / Фото HBO
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Актеры и роли будущего сериала "Жена путешественника во времени"
- Роуз Лесли ("Игра престолов", "Последний охотник на ведьм") – Клэр;
- Тео Джеймс ("Дивергент", "Другой мир: Пробуждение") – Генри;
- Десмин Боржес – Гомес;
- Наташа Лопес – Чарисс.