В Международный день женщин и девушек в науке 24 канал вспоминает самые памятные образы женщин-ученых в современном кино.

Внимание, рейтинг субъективный, а потому у читателей 24 канала могут быть свои любимые фильмы об ученых. Также в данном рейтинге не всегда женщины – главные герои, однако обязательно это важные и яркие персонажи. Собственно, поэтому они и здесь. Также извините, что невольно здесь могут быть спойлеры, мы старались этого избегать.

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Женщины-ученые в кино. Топ 10 фильмов о женщинах-ученых

Агора / Agora, 2009

Фильм Алехандро Аменобара рассказывает о жизни и смерти самой известной женщины-ученой древности – Гипатии из Александрии (этот образ воплотила британка Рейчел Вайс). Режиссеру удалось передать дух того времени и показать конфликт между наукой с одной стороны и религией и политикой с другой. Правда, он много чего нафантазировал и наделил Гипатию знаниями о земном притяжении и вращение планет, но не будем забывать, что это художественный фильм, поэтому – почему бы и нет.

Агора 2009 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Заражение / Contagion, 2011

Фильм Стивена Содерберга долгое время считался забытым, но стал очень популярным во времена пандемии COVID-19. Сейчас он имеет статус "классики", а его создатели – чуть ли не пророками.

У ленты замечательный актерский состав. Одна из главных ролей у француженки Марион Котийяр – она играет доктора-эпидемиолога ВОЗ Леонору Орантес, которая берется исследовать, как возникла эпидемия, и найти лекарство от опасной заразы.

Еще одним важным героем фильма является Эйрин Мирс – персонаж Кейт Уинслет из эпидемиолога-теоретика становится практиком и спасает тысячи жизней.

Заражение 2011 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Скрытые фигуры / Hidden Figures, 2017

Этот фильм основан на реальных событиях – его герои борются не только с гендерными, но и расовыми стереотипами. Три женщины-афроамериканки идут работать в НАСА – в начале 1960-х эта организация остается сегрегированной. Женщины работают в отдельном помещении "для цветных" – для них сделали даже отдельный фонтанчик воды и туалет, и это сделано не для них, а чтобы убрать подальше от глаз белых.

В таких тяжелых условиях главные героини доказывают всем, что могут работать лучше белых коллег-мужчин и выполнять очень важные задания. Именно благодаря этим женщинам американская космическая программа стала успешной, а личные успехи маленьких людей – тех самых скрытых фигур – помогли сломать барьеры – расовые и гендерные.

Скрытые фигуры – смотрите трейлер фильма онлайн:

Интерстеллар / Interstellar, 2014

Фильмы Кристофера Нолана – традиционно многослойная загадка и всегда событие. В "Интерстелларе" режиссер рассказал историю гибели Земли и нового старта для человечества. Он стал возможен благодаря изобретательному герою Мэтью Макконахи и его умной дочери Мерф в исполнении Джессики Честейн.

Еще один важный и сейчас даже культовый персонаж фильма – биолог Амелия Бренд в исполнении Энн Хэтэуэй.

Интерстеллар 2014 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Гравитация / Gravity, 2013

Фильм Альфонсо Куарона стал настоящей сенсацией и доказал, что Сандра Буллок может не только в комедию или боевики. Ее персонаж – астронавт-исследователь Райан Стоун. В критические минуты она смогла мобилизоваться, чтобы спасти свою жизнь в, казалось, безвыходных условиях. В этом ей помогли научные и знания, немножко везения и магии.

Гравитация 2013 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Прибытие / Arrival, 2016

Фильм Дени Вильнева стал одним из лучших в 2016 и точно самым глубоким. Он рассказывает о контакте людей с пришельцами. Понять инопланетную цивилизацию, а вместе с тем и свою жизнь, сможет лишь филолог-лингвист Луиз Бэнкс. Ее роль исполняет Эми Адамс.

Прибытие 2016 – смотрите трейлер фильма онлайн:

По половому признаку / On the Basis of Sex, 2018

Фильм рассказывает реальную историю славной американской юристки Рут Гинзбург (ее роль исполняет Фелисити Джонс), которая бросает вызов системе и всему укладу жизни в США, где мужчины имели больше прав, а женщинам отводилась роль домохозяек. Рут Гинзбург в своих научных поисках находит обоснование принципов гендерного равенства и решается бороться за это в суде.

По половому признаку 2018 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Лара Крофт / Tomb Raider, 2001, 2003, 2018

Лара Крофт – чрезвычайно популярный персонаж серии компьютерных игр, киноэкранизация сделала Анджелину Джоли самой желанной женщиной в мире, а перезапуск с Алисией Викандер показал, что у истории о женщине-археологе есть немалый потенциал.

В новой версии стало меньше сексапильности и больше здравого смысла, а значит – и науки, потому что археология, напомним, является специальной исторической дисциплиной. Возможно, именно благодаря этому фильму кто-то впервые узнал о древней Японии и королеве Химико, а кто осмелится избрать истфак и кафедру археологии.

Расхитительница гробниц 2018 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Аннигиляция / Annihilation, 2018

Фильм Алекса Гарленда рассказывает о контакте человечества с внеземной цивилизацией, которая заняла себе участок на побережье возле старенького маяка и устроила "мерцание". Исследовать явление отправляют несколько отрядов мужчин-военных, но все они терпят неудачу. Тогда задание поручают группе женщин-ученых во главе с микробиологом Линой (ее играет Натали Портман).

Аннигиляция 2018 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Гориллы в тумане / Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey, 1988

Биографическая лента рассказывает о жизни выдающегося биолога Дианы Фосси, которая 20 лет прожила в Центральной Африке, изучая горилл. Также она стала одним из символов борьбы за сохранение этих животных. Главную роль в фильме сыграла Сигурни Уивер.

Гориллы в тумане 1988 – смотрите трейлер фильма онлайн:

Топ 5 сериалов о женщинах-ученых

Ради всего человечества / For All Mankind, с 2019 по настоящее время

Это альтернативная история, которая рассказывает, что могло произойти, если бы на Луне первыми высадились не американцы, а советские космонавты. Сериал "работает" в жанре альтернативной истории, но на удивление хорошо передает "дух времени" – жизнь США 1960-1980-х годов. В сериале немало персонажей, в частности – женских.

Одну из главных ролей играет Ренн Шмидт. Ее персонаж – талантливая ученая Марго Мэдисон, становящаяся одной из руководительниц американской космической программы в НАСА. Еще один интересный персонаж – дочь мексиканского нелегала Аделаида (ее играет Оливия Трухильо), которая становится ученицей Марго.

Теория Большого взрыва / Big Bang Theory, 2007 – 2019

Ситком о молодых физиков – классика телевидения, фразы из сериала давно разошлись на цитаты, а его герои стали не только культовыми персонажами, но и ролевыми моделями. Среди них нейробиолог Эми (Майам Бялик) и физик Лесли Винкл (Сара Гилберт).

Чернобыль / Chernobyl, 2019

Минисериал HBO стал событием мирового масштаба и вышел за пределы произведения искусства. Одну из главных ролей в "Чернобыле" сыграла британка Эмили Уотсон. Их персонаж – физик-ядерщик из Института ядерной энергетики АН БССР Ульяна Хомюк – был придуман сценаристами, точнее, это был собирательный образ многих ученых, которые помогали на разных этапах понять причины страшной катастрофы, последствия которой не преодолены до сих пор.

"Чернобыль" – главный сериал 2019 года / Фото НПО

Мастера секса / Masters of Sex, 2013 – 2016

Сериал канала Showtime рассказывает об исследованиях докторов Уильяма Майерса и Вирджинии Джонсон (Лиззи Каплан) в запрещенной для 1950 – 1960 годов области – сексе. Благодаря этим исследованиям было развенчано немало стереотипов, но путь научного поиска далеко не всегда был прямым.

Актоеры сериалы "Мастера секса" и их реальные прототипы / Фото – Showtime

Гений / Genius, 1 сезон, 2017

Сериал-антология рассказывает о жизни выдающихся людей. Первый сезон посвящен Альберту Эйнштейну. Одну из главных ролей сыграла Саманта Колли. Она играет первую жену Эйштейна – Милеву Марич.

Она имела большие перспективы как математик и физик, однако отказалась от научной карьеры ради семьи. Впрочем, она сделала свой вклад в ранние исследования Эйнштейна и, возможно, была соавтором некоторых его работ.

Собственно, об этом и говорится в сериале, а еще – о том, что в начале ХХ века перед женщинам стоял жесткий выбор: либо карьера, либо семья. В XXI веке ситуация изменилась к лучшему, хоть и не во всех странах.