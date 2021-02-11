У Міжнародний день жінок і дівчат у науці 24 канал пригадує найбільш пам’ятні образи жінок-вчених у сучасному кіно.

Увага, рейтинг суб'єктивний, а тому у читачів 24 каналу можуть бути свої улюблені фільми про науковців. Також у даному рейтингу не завжди жінки – головні герої, проте обов'язково це важливі та яскраві персонажі. Власне, тому вони й тут. Також даруйте, що мимоволі тут можуть бути СПОЙЛЕРИ, ми намагалися цього уникати.

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Жінки-науковці в кіно. топ 10 фільмів про жінок-вчених

Агора / Agora, 2009

Фільм Алехандро Аменобара розповідає про життя та смерть найвідомішої жінки-вченої давнини – Гіпатії з Олександрії (цей образ втілила британка Рейчел Вайс). Режисеру вдалося передати дух того часу і показати конфлікт між наукою з одного боку та релігією й політикою з іншого. Щоправда, він багато чого нафантазував і наділив Гіпатію знаннями про земне тяжіння та обертання планет, але не забуваймо, що це художній фільм, тому – чому б й ні.

Агора 2009 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Зараза / Contagion, 2011

Фільм Стівена Содерберга довгий час вважався забутим, але став дуже популярним у часи пандемії COVID-19. Зараз він має статус класики, а його творці – ледь не пророками.

У стрічки чудовий акторський склад. Одна з головних ролей у француженки Маріон Котійяр – вона грає доктора-епідеміолога ВОРЗ Леонору Орантес, яка береться дослідити, як виникла епідемія та знайти ліки від небезпечної зарази.

Ще одним важливим героєм фільму є Ейрін Мірс – персонаж Кейт Вінслет з епідеміолога-теоретика стає практиком та рятує тисячі життів.

Зараза 2011 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Приховані фігури / Hidden Figures, 2017

Цей фільм засновано на реальних подіях – його герої борються не лише з гендерними, але й расовими стереотипами. Три жінки-афроамериканки йдуть працювати до НАСА – на початку 1960-х ця організація залишається сегрегованою. Жінки працюють у окремому приміщенні "для кольорових" – для них зробили навіть окремий фонтанчик води та туалет, і це зроблено не для них, а щоб прибрати подалі від очей білих.

У таких важких умовах головні героїні доводять усім, що можуть працювати краще за білих колег-чоловіків та виконувати дуже важливі завдання. Саме завдяки цим жінкам американська космічна програма стала успішною, а персональні успіхи маленьких людей – тих самих прихованих фігур – допомогла зламати бар'єри – расові та гендерні.

Приховані фігури – дивіться трейлер фільму онлайн:

Інтерстеллар / Interstellar, 2014

Фільми Кристофера Нолана – традиційно багатошарова загадка та завжди Подія. В "Інтерстелларі" режисер розповів історію загибелі Землі та нового старту для людства. Він став можливий завдяки винахідливому герою Метью Макконахі та його розумній доньці Мерф у виконанні Джессіки Честейн.

Ще один важливий та зараз навіть культовий персонаж фільму – біолог Амелія Бренд у виконанні Енн Гетевей.

Інтерстеллар 2014 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Гравітація / Gravity, 2013

Фільм Альфонсо Куарона став справжньою сенсацією та довів, що Сандра Буллок може не тільки в комедію чи бойовики. Її персонаж – астронавт-дослідник Раян Стоун. У критичні хвилини вона змогла мобілізуватись, щоб врятувати свої життя у, здавалось, безвихідних умовах. В цьому їй допомогли наукові та знання, трошки везіння та магії.

Гравітація 2013 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Прибуття / Arrival, 2016

Фільм Дені Вільнева став одним з найкращих у 2016 та точно найглибшим. Він розповідає про контакт людей з прибульцями. Зрозуміти інопланетну цивілізацію, а разом з тим і своє життя, зможе лише філолог-лінгвіст Луїз Бенкс. Її роль виконує Емі Адамс.

Прибуття 2016 – дивіться трейлер фільму онлайн:

За статевою ознакою / On the Basis of Sex, 2018

Фільм розповідає реальну історію славетної американської юристки Рут Гінзбург (її роль виконує Фелісіті Джонс), що кидає виклик системі та всьому укладу життя в США, де чоловіки мали більше прав, а жінкам відводилась роль домогосподарок. Рут Гінзбург у своїх наукових пошуках знаходить обґрунтування принципів гендерної рівності й наважується боротися за це у суді.

За статевою ознакою 2018 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Лара Крофт / Tomb Raider, 2001, 2003, 2018

Лара Крофт – надзвичайно популярний персонаж серії комп'ютерних ігор, кіноекранізація зробила Анджеліну Джолі найбажанішою жінкою у світі, а перезапуск з Алісією Вікандер показав, що у історії про жінку-археолога є чималий потенціал.

У новій версії стало менше сексапільності та більше здорового глузду, а значить – і науки, бо археологія, нагадаємо, є спеціальною історичною дисципліною. Можливо, саме завдяки цьому фільму хтось вперше дізнався про стародавню Японію та королеву Хіміко, а хтось – наважиться обрати істфак і кафедру археології.

Розкрадачка гробниць 2018 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Анігіляція / Annihilation, 2018

Фільм Алекса Ґарленда розповідає про контакт людства з позаземною цивілізацією, яка обсіла собі ділянку на узбережжі біля старенького маяка та влаштувала "мерехтіння". Досліджувати явище відправляють кілька загонів чоловіків-військових, але всі вони зазнають невдачі. Тоді завдання доручають групі жінок-вчених на чолі з мікробіологом Ліною (її грає Наталі Портман).

Анігіляція 2018 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Горили в тумані / Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey, 1988

Біографічна стрічка розповідає про життя видатного біолога Діани Фоссі, яка 20 років прожила у Центральній Африці, досліджуючи горил. Також вона стала одним з символів боротьби за збереження цих тварин. Головну роль у фільмі зіграла Сігурні Вівер.

Горили в тумані 1988 – дивіться трейлер фільму онлайн:

Топ 5 серіалів про жінок-вчених

Заради всього людства / For All Mankind, з 2019 по теперішній час

Це альтернативна історія, яка розповідає, що могло відбутись, коли б на Місяці першими висадились не американці, а радянські космонавти. Серіал "працює" у жанрі альтернативної історії, але на диво добре передає "дух часу" – життя США 1960-1980-х років. У серіалі чимало персонажів, зокрема – жіночих.

Одну з головних ролей грає Ренн Шмідт. Її персонаж – талановита вчена Марго Медісон, що стає однією з керівниць американської космічної програми в НАСА. Ше один цікавий персонаж - донька мексиканського нелегала Аделаїда (їх грає Олівія Трухільо), що стає ученицею Марго.

Теорія великого вибуху / The Big Bang Theory, 2007 – 2019

Сітком про молодих фізиків – класика телебачення, фрази з серіалу давно розійшлися на цитати, а його герої стали не лише культовими персонажами, але й рольовими моделями. Серед них нейробіолог Емі (Маям Бялік) та фізик Леслі Вінкл (Сара Гілберт).

Чорнобиль / Chernobyl, 2019

Мінісеріал HBO став подією світового масштабу та вийшов за межі витвору мистецтва. Одну з головних ролей у "Чорнобилі" зіграла британка Емілі Вотсон. Їх персонаж – фізик-ядерщик з Інституту ядерної енергетики АН БРСР Уляна Хом'юк – був вигаданий сценаристами, точніше, це був збірний образ багатьох вчених, що допомагали на різних етапах зрозуміти причини страшної катастрофи, наслідки якої не подолані й досі.

"Чорнобиль" – головний серіал 2019 року / Фото НBO

Майстри сексу / Masters of Sex, 2013 – 2016

Серіал каналу Showtime розповідає про дослідження докторів Вільяма Маєрса та Вірджінії Джонсон (Ліззі Каплан) у забороненій для 1950 – 1960 років царині – сексі. Завдяки цим дослідженням було розвінчано чимало стереотипів, але шлях наукового пошуку далеко не завжди був прямим.

Актори серіали "Майстри сексу" та їх реальні прототипи / Фото – Showtime

Геній / Genius, 1 сезон, 2017

Серіал-антологія розповідає про життя видатних людей. Перший сезон присвячено Альберту Ейнштейну. Одну з головних ролей зіграла Саманта Коллі. Вона грає першу дружину Ейштейна – Мілеву Маріч.

Вона мала великі перспективи як математик і фізик, проте відмовилась від наукової кар'єри заради сім'ї. Втім, вона зробила свій внесок у ранні дослідження Ейнштейна та, можливо, була співавтором деяких його робіт.

Власне, про це й мовиться у серіалі, а ще – про те, що на початку ХХ століття перед жінкам стояв жорсткий вибір: або кар'єра, або родина. У XXI столітті ситуація змінилась на краще, хоч і не во всіх країнах.