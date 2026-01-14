Зои Салдана стала самой кассовой актрисой всех времен благодаря фильму "Аватар: Огонь и пепел"

Зои Салдана, которая получила бешеную популярность благодаря ролям в фильмах франшиз "Аватар", "Мстители" и других, стала самой кассовой актрисой всех времен. Это произошло после выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел".

Как Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в мире?

Зои Салдана снялась в самых кассовых фильмах всех времен. На ее счету – "Аватар" (2009), "Аватар: Путь воды" (2022), "Мстители: Завершение" (2019), трилогия "Звездный путь" и многие другие культовые ленты. Актриса сыграла в четырех фильмах, каждый из которых собрал более 2 миллиардов долларов в мировом прокате.

По состоянию на 2024 год совокупные сборы фильмов с ее участием составляли более 14 миллиардов долларов. Она уступала двум другим актерам – Скарлетт Йоханссон и Сэмюэлю Л. Джексону. Однако третья часть "Аватара" изменила ситуацию. По подсчетам The Numbers, Зои Салдана вышла на первое место, опередив обоих коллег. Фильмы с ее участием собрали 15,47 миллиардов долларов.

Что известно об актрисе?