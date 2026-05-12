Список лучших украинских фильмов, которые стали номинантами кинопремии Золотая Дзига-2026

Объявлен полный перечень номинантов на премию Золотая Дзига 2026 года. В этом году в конкурсе принимают участие аж 65 работ.

Уже 14 мая члены Украинской киноакадемии начнут голосование. А пока – предлагаем ознакомиться со списком номинантов на Золотую Дзигу и посмотреть фильмы, которые вошли в отбор.

Какие фильмы стали номинантами на Золотую Дзигу-2026?

Лучший фильм

"2000 метров до Андреевки"

"Война глазами животных"

"Медовый месяц"

"Песни медленно горящей земли, "

"Серые пчелы"

"Ты – Космос".

Лучший документальный фильм

"2000 метров до Андреевки"

"Куба и Аляска"

"Песни земли, что медленно горит".

Лучший короткометражный документальный фильм

"How I Spent My Summer Holidays?"

"В ожидании"

"Через 769 км, Нью-Йорк".

Лучший игровой сериал

"Ограниченно пригодны"

"Тихая Нава"

"Пряча бывшую".

Лучший короткометражный игровой фильм

"Жизнь начинается"

"Любовь с хвостом"

"Недоступные"

"Пасхальный день"

"Папина царапинка".

Лучший анимационный фильм

"Моя бабушка – парашютистка"

"Мой шкаф"

"Путешествие глазами тех, кто спасся и хочет изменить мир".

Лучшая режиссерская работа

Дмитрий Моисеев, "Серые пчелы"

Павел Остриков, "Ты – Космос"

Мстислав Чернов, "2000 метров до Андреевки"

Лучшая женская роль

Марина Кошкина, "Война глазами животных"

Ира Нирша, "Медовый месяц"

Ада Роговцева, "Ну, мам"

Лучшая женская роль второго плана

Ирма Витовская, "Малевич"

Марина Кошкина, "Малевич"

Ольга Мартинишин, "Война глазами животных".

Лучшая мужская роль

Виктор Жданов, "Серые пчелы"

Владимир Кравчук, "Ты – Космос"

Роман Луцкий, "Медовый месяц".

Лучшая мужская роль второго плана

Алексей Горбунов, "Малевич"

Василий Кухарский, "Кислородная станция"

Владимир Ямненко, "Серые пчелы".

Что стоит знать о Золотой Дзиге-2026?

В этом году в премии принимают участие 65 работ, которые будут оценивать в 21 номинации.

Лидером по количеству номинаций стал фильм украинского режиссера Павла Острикова "Ты – космос", который уже успел получить значительное внимание и положительные отзывы зрителей.

В этом году в перечень также добавлена новая категория – "Открытие года", а также предусмотрено специальную награду за вклад в развитие украинского кинематографа.