Список лучших украинских фильмов, которые стали номинантами кинопремии Золотая Дзига-2026
- Объявлены номинанты на премию Золотая Дзига 2026, в конкурсе принимают участие 65 работ в 21 номинации.
- Фильм "Ты – Космос" Павла Острикова стал лидером по количеству номинаций, а также добавлена новая категория "Открытие года".
Объявлен полный перечень номинантов на премию Золотая Дзига 2026 года. В этом году в конкурсе принимают участие аж 65 работ.
Уже 14 мая члены Украинской киноакадемии начнут голосование. А пока – предлагаем ознакомиться со списком номинантов на Золотую Дзигу и посмотреть фильмы, которые вошли в отбор.
Смотрите также Стали на защиту своей страны: кто из детей известных украинских актеров служит в ВСУ
Какие фильмы стали номинантами на Золотую Дзигу-2026?
Лучший фильм
- "2000 метров до Андреевки"
- "Война глазами животных"
- "Медовый месяц"
- "Песни медленно горящей земли, "
- "Серые пчелы"
- "Ты – Космос".
Лучший документальный фильм
- "2000 метров до Андреевки"
- "Куба и Аляска"
- "Песни земли, что медленно горит".
Лучший короткометражный документальный фильм
- "How I Spent My Summer Holidays?"
- "В ожидании"
- "Через 769 км, Нью-Йорк".
Лучший игровой сериал
- "Ограниченно пригодны"
- "Тихая Нава"
- "Пряча бывшую".
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Жизнь начинается"
- "Любовь с хвостом"
- "Недоступные"
- "Пасхальный день"
- "Папина царапинка".
Лучший анимационный фильм
- "Моя бабушка – парашютистка"
- "Мой шкаф"
- "Путешествие глазами тех, кто спасся и хочет изменить мир".
Лучшая режиссерская работа
- Дмитрий Моисеев, "Серые пчелы"
- Павел Остриков, "Ты – Космос"
- Мстислав Чернов, "2000 метров до Андреевки"
Лучшая женская роль
- Марина Кошкина, "Война глазами животных"
- Ира Нирша, "Медовый месяц"
- Ада Роговцева, "Ну, мам"
Лучшая женская роль второго плана
- Ирма Витовская, "Малевич"
- Марина Кошкина, "Малевич"
- Ольга Мартинишин, "Война глазами животных".
Лучшая мужская роль
- Виктор Жданов, "Серые пчелы"
- Владимир Кравчук, "Ты – Космос"
- Роман Луцкий, "Медовый месяц".
Лучшая мужская роль второго плана
- Алексей Горбунов, "Малевич"
- Василий Кухарский, "Кислородная станция"
- Владимир Ямненко, "Серые пчелы".
Что стоит знать о Золотой Дзиге-2026?
В этом году в премии принимают участие 65 работ, которые будут оценивать в 21 номинации.
Лидером по количеству номинаций стал фильм украинского режиссера Павла Острикова "Ты – космос", который уже успел получить значительное внимание и положительные отзывы зрителей.
"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма
В этом году в перечень также добавлена новая категория – "Открытие года", а также предусмотрено специальную награду за вклад в развитие украинского кинематографа.