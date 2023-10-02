В прошлом году организаторы отказались от церемонии из-за полномасштабного вторжения России. Поэтому в 2023-м премии "Золота дзига" раздали сразу за два года.

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Триумфатором премии стала лента "Памфир"

На премии "Золота дзига" этот фильм принес режиссеру Дмитрию Сухолиткому-Собчуку 11 статуэток. Лента победила в таких нонимациях:

  • "Самый лучший фильм",
  • "Лучший сценарий",
  • "Лучший режиссер",
  • "Открытие года",
  • "Лучшая мужская роль",
  • "Лучшая женская роль второго плана",
  • "Лучшая операторская работа и работа художника-постановщика",
  • "Лучшие грим, дизайн костюмов и спецэффекты".

Напомним, что "Памфир" объехал более 40 фестивалей по миру, стал номинантом на награду Открытие года Европейской киноакадемии и триумфатором Национальной премии кинокритиков "Киноколо". А The Guardian включил фильм в список лучших фильмов 2023 года.

"Памфир" – официальный трейлер: смотрите видео

В номинации на лучшую главную женскую роль победила лента "Клондайк" Актриса Оксана Черкашина сыграла в нем Иру – жительницу села Грабово Донецкой области, которая становится свидетелем сбивания российскими военными и местными коллаборантами рейса MH17 Malaysia Airlines.

Лучшей мужской ролью второго плана назвали дебют известного прозаика и поэта Юрия Издрыка. В фильме Ирины Целик "Я и Феликс" он воплотил образ ветерана войны Феликса. Сним сыграл 10-летний сын режиссера Андрей.

В музыкальных номинациях "Золотую волчок" вручили Никите Моисееву за музыку к фильму "Хрупкая память" – документальной ленте об известном советском и украинском кинооператоре Леониде Бурлаке.

Победители премии "Золота дзига"

Полный список победителей премии "Золота дзига-2023":

  • Самый лучший фильм – "Памфир".
  • Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Ильенко) – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").
  • Открытие года – режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
  • Лучшая мужская роль – Александр Яцентюк ("Памфир").
  • Лучшая женская роль – Оксана Черкашина ("Клондайк").
  • Лучшая мужская роль второго плана – Юрий Издрык ("Я и Феликс").
  • Лучшая женская роль второго плана – Елена Хохлаткина ("Памфир").
  • Лучший сценарий – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").
  • Лучший документальный фильм – "Мы не погаснем".
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали".
  • Лучший короткометражный игровой фильм (Им. Ю. Минзянова) – "ГКЧП".
  • Лучший анимационный фильм – "Путлер капут" Никиты Лысковой.
  • Лучший сериал – "Украина в огне 2".
  • Лучшая операторская работа – Никита Кузьменко ("Памфир").
  • Лучшая работа художника-постановщика – Иван Михайлов ("Памфир").
  • Лучший монтаж – Алина Горлова ("Видение бабочки").
  • Лучший дизайн костюмов – Мария Квитка ("Памфир").
  • Лучший грим – Мария Пылунская ("Памфир").
  • Лучшие специальные эффекты – Денис Рева ("Памфир").
  • Лучший звук – Василий Явтушенко ("Видение бабочки").
  • Лучшая музыка – Никита Моисеев ("Хрупкая память").
  • Лучшая песня – "Такая жизнь" Марины Круть (слова и музыка), Герды Соняш (слова) и Михаила Клименко (музыка) ("Я работаю на кладбище").
  • Почетная "Золотая Волга" – Андрей Загданский.

Что известно о "Золотой Дзиге"

Это украинская национальная кинопремия, присуждаемая за достижения в развитии кинематографа.

Она была основана Украинской киноакадемией в 2017 году, тогда прошла первая церемония вручения наград. На ней награду получила драма "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко. Сейчас у премии 23 номинации.