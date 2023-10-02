Минулого року організатори відмовилися від церемонії через повномасштабне вторгнення Росії. Тож у 2023-му премії "Золоті Дзиґи" роздали одразу за два роки.

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Тріумфатором премії стала стрічка "Памфір"

На премії "Золотої дзиґи" цей фільм приніс режисеру Дмитру Сухолиткому-Собчуку 11 статуеток. Стрічка перемогла у таких нонімаціях:

"Найкращий фільм",

"Найкращий сценарій",

"Найкращий режисер",

"Відкриття року",

"Найкраща чоловіча роль",

"Найкраща жіноча роль другого плану",

"Найкраща операторська робота та робота художника-постановника",

"Найкращі грим, дизайн костюмів та спецефекти".

Про що фільм "Памфір"? Головний герой живе біля румунського кордону, раніше був контрабандистом, однак тепер намагається заробляти будівництвом за кордоном. Хлопець приїжджає додому і навіть не здогадується, яке випробування на нього чекає та на що доведеться піти заради сім'ї.

Нагадаємо, що "Памфір" об'їхав понад 40 фестивалів по світу, став номінантом на нагороду Відкриття року Європейської кіноакадемії та тріумфатором Національної премії кінокритиків Кіноколо. А The Guardian включив стрічку до списку найкращих фільмів 2023 року.

"Памфір" – офіційний трейлер: дивіться відео

У номінації на найкращу головну жіночу роль перемогла стрічка "Клондайк". Акторка Оксана Черкашина зіграла у ньому Іру – жительку села Грабове Донецької області, яка стає свідком збиття російськими військовими та місцевими колаборантами рейсу MH17 Malaysia Airlines.

Найкращою чоловічою роллю другого плану назвали дебют відомого прозаїка та поета Юрія Іздрика. У фільмі Ірини Цілик "Я і Фелікс" він втілив образ ветерана війни Фелікса. Зним зіграв 10-річний син режисерки Андрій.

У музичних номінаціях "Золоту дзиґу" вручили Микиті Моісєєву за музику до фільму "Крихка пам'ять" – документальної стрічки про відомого радянського та українського кінооператора Леоніда Бурлаки.

Переможці премії "Золота дзиґа"

Повний список переможців премії "Золота дзиґа 2023":

Найкращий фільм – "Памфір".

– "Памфір". Найкраща режисерська робота (ім. Ю. Іллєнка) – Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір").

(ім. Ю. Іллєнка) – Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір"). Відкриття року – режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

– режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Найкраща чоловіча роль – Олександр Яцентюк ("Памфір").

– Олександр Яцентюк ("Памфір"). Найкраща жіноча роль – Оксана Черкашина ("Клондайк").

– Оксана Черкашина ("Клондайк"). Найкраща чоловіча роль другого плану – Юрій Іздрик ("Я і Фелікс").

– Юрій Іздрик ("Я і Фелікс"). Найкраща жіноча роль другого плану – Олена Хохлаткіна ("Памфір").

– Олена Хохлаткіна ("Памфір"). Найкращий сценарій – Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір").

– Дмитро Сухолиткий-Собчук ("Памфір"). Найкращий документальний фільм – "Ми не згаснемо".

– "Ми не згаснемо". Найкращий короткометражний документальний фільм – "Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі".

– "Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі". Найкращий короткометражний ігровий фільм (Ім. Ю. Мінзянова) – "ГКЧП".

(Ім. Ю. Мінзянова) – "ГКЧП". Найкращий анімаційний фільм – "Путлер капут" Микити Лиськова.

– "Путлер капут" Микити Лиськова. Найкращий серіал – "Україна в огні 2".

– "Україна в огні 2". Найкраща операторська робота – Микита Кузьменко ("Памфір").

– Микита Кузьменко ("Памфір"). Найкраща робота художника-постановника – Іван Михайлов ("Памфір").

– Іван Михайлов ("Памфір"). Найкращий монтаж – Аліна Горлова ("Бачення метелика").

– Аліна Горлова ("Бачення метелика"). Найкращий дизайн костюмів – Марія Квітка ("Памфір").

– Марія Квітка ("Памфір"). Найкращий грим – Марія Пилунська ("Памфір").

– Марія Пилунська ("Памфір"). Найкращі спеціальні ефекти – Денис Рева ("Памфір").

– Денис Рева ("Памфір"). Найкращий звук – Василь Явтушенко ("Бачення метелика").

– Василь Явтушенко ("Бачення метелика"). Найкраща музика – Микита Моісєєв ("Крихка пам'ять").

– Микита Моісєєв ("Крихка пам'ять"). Найкраща пісня – "То таке життя" Марини Круть (слова і музика), Герди Соняш (слова) і Михайла Клименка (музика) ("Я працюю на цвинтарі").

– "То таке життя" Марини Круть (слова і музика), Герди Соняш (слова) і Михайла Клименка (музика) ("Я працюю на цвинтарі"). Почесна "Золота Дзиґа" – Андрій Загданський.