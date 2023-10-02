"Памфир" стал триумфатором года: обнародовали всех победителей премии "Золота дзига-2023"

Украинская национальная кинопремия "Золота дзига" объявила победителей за 2023 год. Триумфатором года стала лента "Памфир", забравшая 11 статуэток.

В прошлом году организаторы отказались от церемонии из-за полномасштабного вторжения России. Поэтому в 2023-м премии "Золота дзига" раздали сразу за два года.

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Триумфатором премии стала лента "Памфир"

На премии "Золота дзига" этот фильм принес режиссеру Дмитрию Сухолиткому-Собчуку 11 статуэток. Лента победила в таких нонимациях:

"Самый лучший фильм",

"Лучший сценарий",

"Лучший режиссер",

"Открытие года",

"Лучшая мужская роль",

"Лучшая женская роль второго плана",

"Лучшая операторская работа и работа художника-постановщика",

"Лучшие грим, дизайн костюмов и спецэффекты".

Главный герой живет у румынской границы, раньше был контрабандистом, однако теперь пытается зарабатывать за границей. Парень приезжает домой и даже не догадывается, какое испытание его ждет и что придется пойти ради семьи.

Напомним, что "Памфир" объехал более 40 фестивалей по миру, стал номинантом на награду Открытие года Европейской киноакадемии и триумфатором Национальной премии кинокритиков "Киноколо". А The Guardian включил фильм в список лучших фильмов 2023 года.

"Памфир" – официальный трейлер: смотрите видео

В номинации на лучшую главную женскую роль победила лента "Клондайк" Актриса Оксана Черкашина сыграла в нем Иру – жительницу села Грабово Донецкой области, которая становится свидетелем сбивания российскими военными и местными коллаборантами рейса MH17 Malaysia Airlines.

Лучшей мужской ролью второго плана назвали дебют известного прозаика и поэта Юрия Издрыка. В фильме Ирины Целик "Я и Феликс" он воплотил образ ветерана войны Феликса. Сним сыграл 10-летний сын режиссера Андрей.

В музыкальных номинациях "Золотую волчок" вручили Никите Моисееву за музыку к фильму "Хрупкая память" – документальной ленте об известном советском и украинском кинооператоре Леониде Бурлаке.

Победители премии "Золота дзига"

Полный список победителей премии "Золота дзига-2023":

Самый лучший фильм – "Памфир".

– "Памфир". Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Ильенко) – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").

(им. Ю. Ильенко) – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир"). Открытие года – режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

– режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Лучшая мужская роль – Александр Яцентюк ("Памфир").

– Александр Яцентюк ("Памфир"). Лучшая женская роль – Оксана Черкашина ("Клондайк").

– Оксана Черкашина ("Клондайк"). Лучшая мужская роль второго плана – Юрий Издрык ("Я и Феликс").

– Юрий Издрык ("Я и Феликс"). Лучшая женская роль второго плана – Елена Хохлаткина ("Памфир").

– Елена Хохлаткина ("Памфир"). Лучший сценарий – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").

– Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир"). Лучший документальный фильм – "Мы не погаснем".

– "Мы не погаснем". Лучший короткометражный документальный фильм – "Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали".

– "Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали". Лучший короткометражный игровой фильм (Им. Ю. Минзянова) – "ГКЧП".

(Им. Ю. Минзянова) – "ГКЧП". Лучший анимационный фильм – "Путлер капут" Никиты Лысковой.

– "Путлер капут" Никиты Лысковой. Лучший сериал – "Украина в огне 2".

– "Украина в огне 2". Лучшая операторская работа – Никита Кузьменко ("Памфир").

– Никита Кузьменко ("Памфир"). Лучшая работа художника-постановщика – Иван Михайлов ("Памфир").

– Иван Михайлов ("Памфир"). Лучший монтаж – Алина Горлова ("Видение бабочки").

– Алина Горлова ("Видение бабочки"). Лучший дизайн костюмов – Мария Квитка ("Памфир").

– Мария Квитка ("Памфир"). Лучший грим – Мария Пылунская ("Памфир").

– Мария Пылунская ("Памфир"). Лучшие специальные эффекты – Денис Рева ("Памфир").

– Денис Рева ("Памфир"). Лучший звук – Василий Явтушенко ("Видение бабочки").

– Василий Явтушенко ("Видение бабочки"). Лучшая музыка – Никита Моисеев ("Хрупкая память").

– Никита Моисеев ("Хрупкая память"). Лучшая песня – "Такая жизнь" Марины Круть (слова и музыка), Герды Соняш (слова) и Михаила Клименко (музыка) ("Я работаю на кладбище").

– "Такая жизнь" Марины Круть (слова и музыка), Герды Соняш (слова) и Михаила Клименко (музыка) ("Я работаю на кладбище"). Почетная "Золотая Волга" – Андрей Загданский.