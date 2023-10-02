"Памфир" стал триумфатором года: обнародовали всех победителей премии "Золота дзига-2023"
Источник:Украинская киноакадемия
Украинская национальная кинопремия "Золота дзига" объявила победителей за 2023 год. Триумфатором года стала лента "Памфир", забравшая 11 статуэток.
В прошлом году организаторы отказались от церемонии из-за полномасштабного вторжения России. Поэтому в 2023-м премии "Золота дзига" раздали сразу за два года.
Интересно Что посмотреть в кинотеатрах в октябре: 6 самых интересных фильмов
Триумфатором премии стала лента "Памфир"
На премии "Золота дзига" этот фильм принес режиссеру Дмитрию Сухолиткому-Собчуку 11 статуэток. Лента победила в таких нонимациях:
- "Самый лучший фильм",
- "Лучший сценарий",
- "Лучший режиссер",
- "Открытие года",
- "Лучшая мужская роль",
- "Лучшая женская роль второго плана",
- "Лучшая операторская работа и работа художника-постановщика",
- "Лучшие грим, дизайн костюмов и спецэффекты".
Напомним, что "Памфир" объехал более 40 фестивалей по миру, стал номинантом на награду Открытие года Европейской киноакадемии и триумфатором Национальной премии кинокритиков "Киноколо". А The Guardian включил фильм в список лучших фильмов 2023 года.
"Памфир" – официальный трейлер: смотрите видео
В номинации на лучшую главную женскую роль победила лента "Клондайк" Актриса Оксана Черкашина сыграла в нем Иру – жительницу села Грабово Донецкой области, которая становится свидетелем сбивания российскими военными и местными коллаборантами рейса MH17 Malaysia Airlines.
Лучшей мужской ролью второго плана назвали дебют известного прозаика и поэта Юрия Издрыка. В фильме Ирины Целик "Я и Феликс" он воплотил образ ветерана войны Феликса. Сним сыграл 10-летний сын режиссера Андрей.
В музыкальных номинациях "Золотую волчок" вручили Никите Моисееву за музыку к фильму "Хрупкая память" – документальной ленте об известном советском и украинском кинооператоре Леониде Бурлаке.
Победители премии "Золота дзига"
Полный список победителей премии "Золота дзига-2023":
- Самый лучший фильм – "Памфир".
- Лучшая режиссерская работа (им. Ю. Ильенко) – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").
- Открытие года – режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
- Лучшая мужская роль – Александр Яцентюк ("Памфир").
- Лучшая женская роль – Оксана Черкашина ("Клондайк").
- Лучшая мужская роль второго плана – Юрий Издрык ("Я и Феликс").
- Лучшая женская роль второго плана – Елена Хохлаткина ("Памфир").
- Лучший сценарий – Дмитрий Сухолиткий-Собчук ("Памфир").
- Лучший документальный фильм – "Мы не погаснем".
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали".
- Лучший короткометражный игровой фильм (Им. Ю. Минзянова) – "ГКЧП".
- Лучший анимационный фильм – "Путлер капут" Никиты Лысковой.
- Лучший сериал – "Украина в огне 2".
- Лучшая операторская работа – Никита Кузьменко ("Памфир").
- Лучшая работа художника-постановщика – Иван Михайлов ("Памфир").
- Лучший монтаж – Алина Горлова ("Видение бабочки").
- Лучший дизайн костюмов – Мария Квитка ("Памфир").
- Лучший грим – Мария Пылунская ("Памфир").
- Лучшие специальные эффекты – Денис Рева ("Памфир").
- Лучший звук – Василий Явтушенко ("Видение бабочки").
- Лучшая музыка – Никита Моисеев ("Хрупкая память").
- Лучшая песня – "Такая жизнь" Марины Круть (слова и музыка), Герды Соняш (слова) и Михаила Клименко (музыка) ("Я работаю на кладбище").
- Почетная "Золотая Волга" – Андрей Загданский.
Что известно о "Золотой Дзиге"Это украинская национальная кинопремия, присуждаемая за достижения в развитии кинематографа.
Она была основана Украинской киноакадемией в 2017 году, тогда прошла первая церемония вручения наград. На ней награду получила драма "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко. Сейчас у премии 23 номинации.