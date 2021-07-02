По правилам Золотого глобуса в фильмах для номинаций в главных категориях не менее 50% диалогов должны быть на английском языке. Вспомним ситуацию с фильмом "Минари", где большая часть диалогов – на корейском. Ленте позволили соревноваться только в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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Такое решение, конечно, возмутило сеть и многие отметили, что это американский фильм об эмигрантах, события происходят в США, а режиссером выступил, собственно, американский сценарист Ли Исаак Чун. Тогда же он предложил изменить правила, а Фил Лорд призвал бойкотировать награду.

Новые правила отбора для будущих шоу Золотого глобуса

Неанглоязычным фильмам позволят соревноваться в главных категориях награды;

Анимационным фильмам также разрешено соревноваться в главных категориях, если они соответствуют всем требованиям;

Премию "Лучший фильм на иностранном языке" переименовали в "Лучший фильм на неанглийском языке".

HFPA также отметила, что большинство ее членов прошли тренинги по вопросам разнообразия, равноправия и инклюзивности.