За правилами Золотого глобуса у фільмах для номінацій в головних категоріях щонайменше 50% діалогів мали бути англійською мовою. Згадаємо ситуацію із фільмом "Мінарі", де велика частина діалогів – корейською. Стрічці дозволили змагатися лише в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Таке рішення, звісно, мережу обурило і багато хто зазначив, що це американський фільм про емігрантів, події відбуваються в США, а режисером виступив, власне, американський сценарист Лі Ісаак Чун. Тоді ж він запропонував змінити правила, а Філ Лорд закликав бойкотувати нагороду.

Нові правила відбору для майбутніх шоу Золотого глобуса

Неангломовним фільмам дозволять змагатися в головних категоріях нагороди;

Анімаційним фільмам також дозволено змагатися в головних категоріях, якщо вони відповідають всім вимогам;

Премію "Найкращий фільм іноземною мовою" перейменували на "Найкращий фільм неанглійською мовою".

HFPA також зазначила, що більшість її членів пройшли тренінги з питань різноманітності, рівноправності та інклюзивності.