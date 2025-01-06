Объявлены победители премии "Золотой глобус 2025": какой фильм стал триумфатором года

6 января 2025, 10:15
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Автор: Ольга Панькив

5 января 2025 года состоялась 82-я церемония награждения престижной американской кинопремии "Золотой глобус". Организаторы отметили лучшие фильмы, режиссеров, актеров и телевизионные проекты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт кинопремии. Номинантов на кинопремию объявили за месяц до церемонии награждения – 9 декабря, а теперь мы знаем имена победителей.

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Кто стал победителем премии "Золотой глобус 2025"

Больше всего номинаций – целых 10 – получил криминальный мюзикл "Эмилия Перес", режиссера Жака Одиара. Этот фильм стал настоящим открытием. Лента получила награды в категориях "Лучшая комедия или мюзикл" и "Лучший режиссер".

Одиар продолжает торжествовать, ведь недавно его лента выиграла четыре из пяти главных наград на престижной церемонии "Европейский киноприз". Поражая зрителей уникальным сочетанием криминального сюжета и музыкальных элементов, "Эмилия Перес" не оставила без внимания и членов жюри "Золотого глобуса", собрав четыре статуэтки.

"Эмилия Перес": смотрите онлайн трейлер фильма

Также четыре награды получила и другая амбициозная лента – японский исторический фильм "Сёгун".

Список победителей премии "Золотой глобус 2025"

  • Лучший драматический фильм – "Бруталист"
  • Лучший комедийный фильм или мюзикл – "Эмилия Перес"
  • Лучший фильм на иностранном языке – "Эмилия Перес"
  • Лучший анимационный фильм – "Поток"
  • Лучший режиссер – Брэйди Корбет за "Бруталист"
  • Лучший сценарий – "Конклав" (Питер Строхани)
  • Лучший актер драматического фильма – Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Лучшая актриса драматического фильма – Фернанда Торрес за "Я до сих пор здесь"
  • Лучший актер комедийного фильма или мюзикла – Себастиан Стэн за "Другой человек"
  • Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле – Деми Мур ("Субстанция")
  • Лучший актер второго плана – Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Лучшая актриса второго плана  Зои Салдана ("Эмилия Перес")
  • Лучшая музыка  Трент Резнор, Аттикус Росс ("Соперники")
  • Лучшая песня – El Mal ("Эмилия Перес")
  • Лучший драматический сериал – "Сёгун"
  • Лучший мини-сериал, сериал-антология или фильм для телевидения – "Оленёнок"
  • Лучший мюзикл или комедия – "Хитрости"
  • Лучший актер в драматическом сериале: Хироюки Санада ("Сёгун")
  • Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Савай ("Сёгун")
  • Лучший актер мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Колин Фаррелл ("Пингвин")
  • Лучшая актриса мини-сериала, сериала-антологии или фильма для телевидения – Джоди Фостер ("Настоящий детектив")
  • Лучший актер второго плана в сериале – Асано Таданобу ("Сёгун")
  • Лучшая актриса второго плана в сериале – Джессика Ханнинг ("Оленёнок")
  • Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикла или комедии – Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикла или комедии – Джин Смарт ("Хитрости")
  • Лучшая работа в жанре стендап-комедии на телевидении – Али Вонг (Ali Wong: Single Lady)
  • За кинематографические и кассовые достижения – "Wicked: Чародейка"