Объявлены победители громкой премии "Золотой глобус 2026"
Основные тезисы
- Церемония "Золотой глобус 2026" состоялась 11 января, где ведущей во второй раз была Никки Глейзер.
- Фильм "Одна битва за другой" стал лидером по количеству номинаций, а среди нововведений появилась категория "Лучший подкаст".
11 января 2026 года отгремела церемония награждения премии "Золотой глобус". Это уже 83-я церемония вручения этой престижной награды.
Наконец стали известны имена настоящих триумфаторов и лидеров 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу сайт премии.
Кто стал победителем премии "Золотой глобус 2026"?
На сайте престижной кинопремии уже опубликовали список лауреатов "Золотого глобуса 2026". Вот, какие ленты вошли в подборку лучших в этом году:
- Лучший драматический фильм: "Гамнет" Хлои Чжао
- Лучший мюзикл или комедия: "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона
- Лучшая режиссура: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
- Лучший сценарий: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
- Лучший фильм на неанглийском языке: "Тайный агент" Клебера Мендонсы Фильо (Бразилия)
- Лучший анимационный фильм: "Кейпоп-охотницы на демонов" от Sony Pictures Animation
- Лучший актер в драматическом фильме: Вагнер Моура ("Тайный агент")
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Джесси Бакли ("Гамнет")
- Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Роуз Бирн ("Я не железная")
- Лучший актер в мюзикле или комедии: Тимоти Шаламе ("Марти Суприм")
- Лучший актер второго плана: Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")
- Лучшая актриса второго плана: Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")
- Лучший драматический сериал: "Питт"
- Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла: "Киностудия"
- Лучший мини-сериал или телефильм: "Юношество"
- Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли ("Питт")
- Лучшая актриса в драматическом сериале: Риа Сигорн ("Единственная")
- Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")
- Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Сет Роген ("Киностудия")
- Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения: Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")
- Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения: Стивен Грэм ("Юношество")
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Оуэн Купер ("Юношество")
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Эрин Догерти ("Юношество")
- Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон ("Грешники")
- Лучшая оригинальная песня: Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")
- Лучший стендап-спецвыпуск: Рики Джервейс ("Смертность")
- Лучшие кассовые сборы: "Грешники" Райана Куглера
- Лучший подкаст: Good Hang with Amy Poehler
Что известно о премии "Золотой глобус 2026"?
- О 83-й церемонии "Золотой глобус" известно, что она состоялась 11 января 2026 года.
- Номинантов объявили еще 8 декабря 2025 года.
- Также известно, что ведущей второй раз подряд стала Никки Глейзер.
- По количеству номинаций в 2026 году лидером стал фильм "Одна битва за другой".
- Среди номинантов также стоит отметить такие ленты, как "Франкенштейн", "Белый лотос" и другие.
- Напомним, что "Золотой глобус" нередко называют "репетицией Оскара". То есть, если номинант получает эту премию, вполне вероятно, что его также отметят и на Оскаре.
- Церемония награждения охватывает как кинематограф, так и телевидение.
- Нововведением 2026 года стало включение в перечень номинаций категории "Лучший подкаст".