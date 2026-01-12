Объявлены победители громкой премии "Золотой глобус 2026"

11 января 2026 года отгремела церемония награждения премии "Золотой глобус". Это уже 83-я церемония вручения этой престижной награды.

Наконец стали известны имена настоящих триумфаторов и лидеров 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу сайт премии.

Смотрите также Мстислава Чернова во второй раз номинировали на Премию Гильдии режиссеров США

Кто стал победителем премии "Золотой глобус 2026"?

На сайте престижной кинопремии уже опубликовали список лауреатов "Золотого глобуса 2026". Вот, какие ленты вошли в подборку лучших в этом году:

Лучший драматический фильм: "Гамнет" Хлои Чжао

"Гамнет" Хлои Чжао Лучший мюзикл или комедия: "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона

"Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона Лучшая режиссура: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой") Лучший сценарий : Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")

: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой") Лучший фильм на неанглийском языке: "Тайный агент" Клебера Мендонсы Фильо (Бразилия)

"Тайный агент" Клебера Мендонсы Фильо (Бразилия) Лучший анимационный фильм: "Кейпоп-охотницы на демонов" от Sony Pictures Animation

"Кейпоп-охотницы на демонов" от Sony Pictures Animation Лучший актер в драматическом фильме: Вагнер Моура ("Тайный агент")

Вагнер Моура ("Тайный агент") Лучшая актриса в драматическом фильме: Джесси Бакли ("Гамнет")

Джесси Бакли ("Гамнет") Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Роуз Бирн ("Я не железная")

Роуз Бирн ("Я не железная") Лучший актер в мюзикле или комедии: Тимоти Шаламе ("Марти Суприм")

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм") Лучший актер второго плана: Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность")

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальная ценность") Лучшая актриса второго плана: Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой") Лучший драматический сериал: "Питт"

"Питт" Лучший сериал в жанре комедии или мюзикла: "Киностудия"

"Киностудия" Лучший мини-сериал или телефильм: "Юношество"

"Юношество" Лучший актер в драматическом сериале: Ноа Уайли ("Питт")

Ноа Уайли ("Питт") Лучшая актриса в драматическом сериале: Риа Сигорн ("Единственная")

Риа Сигорн ("Единственная") Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле: Джин Смарт ("Хитрости")

Джин Смарт ("Хитрости") Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле: Сет Роген ("Киностудия")

Сет Роген ("Киностудия") Лучшая женская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения: Мишель Уильямс ("Умереть ради секса")

Мишель Уильямс ("Умереть ради секса") Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или фильме для телевидения: Стивен Грэм ("Юношество")

Стивен Грэм ("Юношество") Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Оуэн Купер ("Юношество")

Оуэн Купер ("Юношество") Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Эрин Догерти ("Юношество")

Эрин Догерти ("Юношество") Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон ("Грешники")

Людвиг Йоранссон ("Грешники") Лучшая оригинальная песня: Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов")

Golden ("Кейпоп-охотницы на демонов") Лучший стендап-спецвыпуск: Рики Джервейс ("Смертность")

Рики Джервейс ("Смертность") Лучшие кассовые сборы: "Грешники" Райана Куглера

"Грешники" Райана Куглера Лучший подкаст: Good Hang with Amy Poehler

Кстати, тоже интересно, кто стал победителем премии "Золотой глобус 2025". Смотрите – по ссылке.

Что известно о премии "Золотой глобус 2026"?