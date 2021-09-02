Печальная реакция критиков на мюзикл о Золушке - новую сказку от Amazon

Премьера новой адаптации истории о Золушке от Amazon Prime Video состоится 3 сентября 2021 года. Критики уже просмотрели предстоящую премьеру и вынесли свой неутешительный вердикт. Читайте о рейтинге фильма "Золушка" на кино 24.

Новая история о Золушке – это модернизированная музыкальная адаптация классической сказки, хоть нам и стоит также ждать исполнения кавер-версий известных поп-хитов, как это раньше делали уже миллион раз, в частности в "Мулен Руж!" (2001). Фильм будет также отличаться от традиционной истории тем, что новая Золушка хочет стать портнихой, а не принцессой!

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Чем поражает новый фильм о Золушке

Похоже, сценаристы для проекта Amazon Prime Video пытались сделать новый громкий мюзикл, чтобы заинтересовать современную молодежь. Именно поэтому они отошли от канона "каждая девушка хочет стать принцессой" и новая Золушка желает реализовать себя как дизайнер одежды. Похоже, такое переосмысление уже не является актуальным, ведь недавно мы посмотрели "Круэллу" от Disney с похожим женским образом. Только там не было принца. Скандала в сети добавил актер Билли Портер, которого взяли на роль гендерно нейтральной феи-крестной (Fairy Godmother).



Камила Кабелло в фильме "Золушка" / Фото Кинориум

Отзывы критиков и рейтинг на Rotten Tomatoes

В Лос-Анджелесе 30 августа 2021 года состоялась официальная премьера фильма, на нее были приглашены кинокритики, которые своими отзывами должны были подогреть интерес к картине перед премьерой на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Итак, теперь мы наконец можем узнать некоторые мысли о мюзикле. В одном критики сошлись, что фильм на самом деле очень поверхностный и не раскрывает полностью героев. Хотя они, похоже, разделились во мнениях: делает ли это фильм интересной игрой для выключения мозгов, или все-таки оставляет его пустым для сопереживаний. Актерский состав никак не задел критиков, что делает сам мюзикл посредственным. Хоть и были такие, которых поразила Камила Кабелло своей дебютной игрой в ленте.

Отзыв The Hollywood Reporter: "Каким бы не был многообещающим сюжет, Золушка сгибается под тяжестью своих намерений, и даже ее грозный состав – Идина Мензель, Билли Портер, Минни Драйвер и Пирс Броснан не могут ее спасти. Ей не хватает магии и элегантности, магнетических качеств".



Билли Портер на премьере фильма в Лос-Анджелесе/ Фото Getty Images

Интересно видеть эту новую интерпретацию, особенно учитывая недавние события в королевской семье с Гарри и Меган, переосмысление приоритетов в этом отношении,

– реакция Deadline.

Мнение критика из издания Independent: "Золушке очень не хватает феминистских взглядов. Главная героиня осознает ограничения своего сказочного мира – женщинам запрещено владеть бизнесом – она работает только на улучшение своей жизни. Если она сможет привлечь на бал иностранную клиентуру и обеспечить собственное финансовое будущее, кому нужна солидарность или любовь?"

Стоит добавить также, что на известном независимом сайте Rotten Tomatoes фильм "Золушка" пока имеет неутешительный рейтинг 39% из 100% от критиков. Рейтинг картины могут спасти только отзывы зрителей, положительные, конечно.

"Золушка" 2021: смотрите трейлер фильма