Кажется, карьера талантливого красавца Реге Пейджа стремительно идет вверх. После триумфа с сериалом "Бриджертоны" актера пригласили на главную роль в фильме "Подземелья и Драконы".

Экранизацией знаменитой настольной игры занимается киностудия Paramount Pictures, представители которой и утвердили Реге Пейджа на главную роль. Проект запустили благодаря режиссерам и актерам Джонатану Голдштейну и Джону Френсису Дэйли, которые и возглавят съемки.

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Пока Реге Пейдж не прокомментировал новый контракт, продолжая пожинать плоды своей славы. Актер получил номинацию на премию SAG и стал открытием года по версии NAACP Image Awards.

Что известно об "Подземелье и Драконы"

"Подземелье и Драконы" – это знаменитая настольная игра, которая привлекает немало стратегий и руководствуется одним игроком, которого называют Повелителем. С помощью игрального кубика игроки ведут своего героя через опасное подземелье и пытаются спастись от фантастических существ благодаря способностям своего персонажа. Именно эта идея и станет главной в новом фильме Paramount Pictures. Известно, что премьера фильма "Подземелье и Драконы" запланирована на 27 мая 2022 года. До этого проект планировали выпустить в ноябре 2021-го, однако из-за пандемии съемки пришлось отложить. Известный и актерский состав ленты. В "Подземелья и Драконы" зрители смогут увидеть: Реге Пейджа

Криса Пайна

Мишель Родригес

Джастиса Сміта

Интересно, что это не первый идею игры "Подземелья и Драконы" освещают в кинематографе. В сериале "Теория большого взрыва" эта настольная развлечение было любимым для ученых мирового уровня.