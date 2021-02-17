Здається, кар'єра талановитого красеня Реге Пейджа стрімко йде вгору. Після тріумфу з серіалом "Бріджертони" актора запросили на головну роль у фільм "Підземелля і Дракони".

Екранізацією знаменитої настільної гри займається кіностудія Paramount Pictures, представники якої і затвердили Реге Пейджа на головну роль. Проєкт запустили завдяки режисерам та акторам Джонатану Голдштейну та Джону Френсісу Дейлі, які й очолять зйомки.

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Наразі Реге Пейдж не прокоментував новий контракт, продовжуючи пожинати плоди своєї слави. Актор отримав номінацію на премію SAG та став відкриттям року за версією NAACP Image Awards.

Що відомо про "Підземелля та Дракони"

"Підземелля та Дракони" – це знаменита настільна гра, яка залучає чимало стратегій та керується одним гравцем, якого називають Повелителем. Завдяки грального кубика гравці ведуть свого героя через небезпечне підземелля та намагаються врятуватись від фантастичних істот завдяки здібностям свого персонажа. Саме ця ідея і стане головною у новому фільмі Paramount Pictures.

Наразі відомо, що прем'єра стрічки "Підземелля та Дракони" запланована на 27 травня 2022 року. До цього проєкт планували випустити у листопаді 2021-го, однак через пандемію зйомки довелось відкласти. Відомий і акторський склад стрічки. У "Підземеллі та Дракони" глядачі зможуть побачити:

Реге Пейджа

Кріса Пайна

Мішель Родрігес

Джастіса Сміта

Цікаво, що це не вперше ідею гри "Підземелля та Дракони" висвітлюють у кінематографі. У серіалі "Теорія великого вибуху" ця настільна розвага була улюбленою для науковців світового рівня.