Известный украинский актер за кулисами проекта "Нового канала" "єПитання" рассказал, что уже в течение трех лет у него нет понятия "отвлечься", пишет 24 Канал. Если же у него есть свободное время, тогда он включает себе научно-популярные видео.

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Алексей Гнатковский поделился, что "отвлекаться" от войны нельзя. По его мнению, можно перезарядить батарейки, но никак не забывать о событиях в стране.

Например, актер имеет благотворительный фонд и регулярно ездит к военным. Поэтому и контент смотрит соответствующий.

Не смотрю телевидение и телемарафон, это не моя история. Очень редко могу включить, потому что кто-то что-то посоветовал посмотреть, или я где-то принял участие. С удовольствием смотрю YouTube-влоги военных, что их мне советуют люди, которым доверяю. Также включаю себе военную аналитику, потому что очень тесно связан с фронтом: половина семьи воюет,

– рассказал актер.



Алексей Гнатковский / Фото "Нового канала"

Звезда "Довбуша" добавил, что стоит потреблять такой контент, что развивает и обогащает. Поэтому он является сторонником исторических и научно-популярных каналов.

"Я люблю Discovery и исторические каналы. Научно-популярные передачи классные тем, что можно включить их на любом моменте, не обязательно сначала, и точно какую-то информацию для себя почерпнуть. Придерживаюсь мнения, что контент должен приносить пользу. Даже если вы включаете себе его во время еды", – заметил Гнатковский.