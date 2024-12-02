Відомий український актор за лаштунками проєкту "Нового каналу" "єПитання" розповів, що вже протягом трьох років у нього немає поняття "відволіктись", пише 24 Канал. Якщо ж у нього є вільний час, тоді він вмикає собі науково-популярні відео.

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Олексій Гнатковський поділився, що "відволікатися" від війни не можна. На його думку, можна перезарядити батарейки, але ніяк не забувати про події в країні.

Наприклад, актор має благодійний фонд і регулярно їздить до військових. Тому і контент дивиться відповідний.

Не дивлюсь телебачення та телемарафон, це не моя історія. Дуже рідко можу ввімкнути, бо хтось щось порадив глянути, чи я десь взяв участь. Із задоволенням дивлюсь YouTube-влоги військових, що їх мені радять люди, яким довіряю. Також вмикаю собі військову аналітику, бо дуже тісно пов'язаний з фронтом: половина сім'ї воює,

– розповів актор.



Олексій Гнатковський / Фото "Нового каналу"

Зірка "Довбуша" додав, що варто споживати такий контент, що розвиває та збагачує. Тому він є прихильником історичних та науково-популярних каналів.

"Я люблю Discovery та історичні канали. Науково-популярні передачі класні тим, що можна ввімкнути їх на будь-якому моменті, не обов'язково спочатку, і точно якусь інформацію для себе почерпнути. Дотримуюсь думки, що контент має приносити користь. Навіть якщо ви вмикаєте собі його під час їжі", – зауважив Гнатковський.