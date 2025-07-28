Сегодня актер продолжает творить, мотивируя своим примером других. Где сейчас Дмитрий Сова и чем занимается – читайте далее в материале Кино 24.

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Где сейчас актер Дмитрий Сова?

Украинский актер театра и кино Дмитрий Сова, известный по ролям в сериалах "Село на миллион", "Черкассы", "Сувенир из Одессы" и многих других, добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины осенью 2023 года. Он начал свою военную службу в составе Воздушных сил, в частности в 7-й бригаде тактической авиации. После этого перешел в роту ударных беспилотных комплексов 1-й танковой бригады. Впоследствии по приказу Генштаба Дмитрия перевели в Сухопутные войска, где актер служит и сегодня – в составе Первого центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Киеве.

Как младший сержант, Сова работает над созданием видеоконтента для TikTok, Instagram и других платформ. Мужчина информирует граждан об открытых вакансиях, популяризирует военную службу и привлекает молодежь к вступлению в ряды ВСУ.

В жизни Дмитрия важное место занимает его жена – актриса Дарья Легейда, с которой он познакомился на съемках и женился в августе 2021 года. Пара пока не имеет детей, хотя звезды мечтают о пополнении в семье. К тому же Сова не скрывает, что из-за службы и постоянного пребывания в подразделении не может в полной мере посвятить себя отцовству, но разговоры о будущем с женой остаются постоянными.

Несмотря на военную службу, Дмитрий Сова старается не терять связи с любимым делом – кинематографом. Когда позволяет график, актер участвует в съемках. За последний год Дмитрий снялся в фильмах "Песики", "Солдатик" и сейчас участвует в работе над новой лентой "Уставшие" – о ветеране войны, который возвращается с фронта к мирной жизни.

"Я скучаю по своей профессии. Она мне дает такой глоток свежего воздуха, потому что это творчество, и оно должно быть везде", – признался Дмитрий Сова в интервью для Суспільне Культура.

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