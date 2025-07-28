Сьогодні актор продовжує творити, мотивуючи своїм прикладом інших. Де зараз Дмитро Сова і чим займається – читайте далі в матеріалі Кіно 24.

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Де зараз актор Дмитро Сова?

Український актор театру та кіно Дмитро Сова, відомий за ролями у серіалах "Село на мільйон", "Черкаси", "Сувенір з Одеси" та багатьох інших, добровільно вступив до лав Збройних Сил України восени 2023 року. Він почав свою військову службу у складі Повітряних сил, зокрема у 7-й бригаді тактичної авіації. Після цього перейшов до роти ударних безпілотних комплексів 1-ї танкової бригади. Згодом за наказом Генштабу Дмитра перевели до Сухопутних військ, де актор служить і сьогодні – у складі Першого центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ у Києві.

Як молодший сержант, Сова працює над створенням відеоконтенту для TikTok, Instagram та інших платформ. Чоловік інформує громадян про відкриті вакансії, популяризує військову службу й залучає молодь до вступу до лав ЗСУ.

У житті Дмитра важливе місце посідає його дружина – акторка Дар'я Легейда, з якою він познайомився на зніманнях і одружився у серпні 2021 року. Пара поки не має дітей, хоча зірки мріють про поповнення в родині. До того ж Сова не приховує, що через службу та постійне перебування в підрозділі не може повною мірою присвятити себе батьківству, але розмови про майбутнє з дружиною залишаються постійними.

Попри військову службу, Дмитро Сова намагається не втрачати зв'язку з улюбленою справою – кінематографом. Коли дозволяє графік, актор бере участь у зніманнях. За останній рік Дмитро знявся у фільмах "Песики", "Солдатик" та нині бере участь у роботі над новою стрічкою "Втомлені" – про ветерана війни, який повертається з фронту до мирного життя.

"Я сумую за своєю професією. Вона мені дає такий ковток свіжого повітря, тому що це творчість, і вона має бути усюди", – зізнався Дмитро Сова в інтерв'ю для Суспільне Культура.

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