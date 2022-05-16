Звезда "Годзиллы против Конга" и "Варяга" сыграет главную роль в фильме Мирослава Слабошпицкого

Шведский актер, режиссер, сценарист и лауреат Золотого глобуса Александр Скашгорд сыграет главную роль в ленте Мирослава Слабошпицкого "Тигр". Больше об этом читайте дальше.

Одну из ключевых ролей также исполнит звезда "Оппенгеймера", "Нового Человека-паука 2. Высокое напряжение", американский актер Дэйн Де Гаан. Лента станет экранизацией одноименной книги Джона Валлианта.

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О чем рассказывает картина

В фильме говорится о группе мужчин "Команда тигров". Они работают над защитой находящихся под угрозой исчезновения тигров от браконьеров и лесозаготовок. История рассказывает о Ванзине (Скашгорде), лидере команды, чье чувство долга поддается испытанию, когда ему поручают выследить и истребить тигра, которого убил браконьер во время самообороны. Дэйн Де Гаан сыграет Канчугу, молодого ученого-эколога и нового члена "Тигровой команды".

Спродюсируют фильм компании Protozoa Даррена Аранофски и Plan B Брэда Питта, а также Wild Bunch International.

Я очень взволнован возможностью снимать этот фильм, и я увлекаюсь командой, которая сплотилась вокруг него. Я работал над историей "Тигра" очень долго, и шанс увидеть ее реализацию – это мечта. Даррен – продюсер с неповторимым вкусом и талантом, а Александр и Дейн – звезды, которые встречаются раз в жизни. Я не могу представить лучшую или более гениальную группу людей, с которой можно работать,

– прокомментировал украинский режиссер Слабошпицкий.

Продюсер Даррен Аронофски сообщил, что давно хотел поработать с гениальным автором Мирославом Слабошпицким: "Не могу дождаться представить эту историю мира".

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Напомним, недавно состоялась премьера фильма "Варяг" с Александром Скашгордом, Николь Кидман и Аней Тейлор-Джой в главных ролях. События в фильме происходят в Исландии, в живописных скандинавских пейзажах, и рассказывает о молодом принце, наследнике престола, который стремится мести за смерть своего отца.

Дэйна Де Гаана сегодня можно увидеть в драме Антонио Кампоса "Лестница" вместе с Колином Фертом, Тони Коллетт, Жульет Бинош и Софи Тернер. Он также снялся в фильме Стивена Кинга "История Лиге" режиссера Пабло Ларраина для Apple TV+, а также его можно увидеть в драме Amazon Studio ZeroZeroZero режиссера Стефано Соллимы.